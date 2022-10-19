Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедности

Практически в каждом доме есть телевизор. Такую бытовую технику трудно не представить в современном доме.

Обычно телевизор ставят в гостиной и вешают в спальне. Вот только эксперты утверждают, что в спальне телевизору категорически не место.

Телевизор способен блокировать ваше финансовое состояние, забирает всю положительную энергетику в доме и здоровье.

Черное зеркало телевизора приводит людей к тревогам, разногласиям и частым переживаниям.

По словам экспертов, обычный телевизор может очень навредить вам. Поэтому в спальне категорически нельзя ставить телевизор.

Приметы про телевизор в доме

Телевизор в спальне приводит к частым ссорам между супругами, вплоть до развода.

Из-за телевизора можно лишиться крупной суммы денег.

Телевизор блокирует положительную энергетику. Можно плохо себя чувствовать и постоянно быть раздраженным.

Что можно поставить в спальне