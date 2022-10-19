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Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедности

Limon.ee
Почему телевизор никогда нельзя ставить в спальне: 3 вещи, которые приводят к бедности
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Спальня. Иллюстративное фото.
Спальня. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Как обычный телевизор может навредить всей семье. Приметы для дома, о которых мало кто догадывается, рассказывает Главред.

Практически в каждом доме есть телевизор. Такую бытовую технику трудно не представить в современном доме.

Обычно телевизор ставят в гостиной и вешают в спальне. Вот только эксперты утверждают, что в спальне телевизору категорически не место.

Телевизор способен блокировать ваше финансовое состояние, забирает всю положительную энергетику в доме и здоровье.

Черное зеркало телевизора приводит людей к тревогам, разногласиям и частым переживаниям.

По словам экспертов, обычный телевизор может очень навредить вам. Поэтому в спальне категорически нельзя ставить телевизор.

Приметы про телевизор в доме

  • Телевизор в спальне приводит к частым ссорам между супругами, вплоть до развода.
  • Из-за телевизора можно лишиться крупной суммы денег.
  • Телевизор блокирует положительную энергетику. Можно плохо себя чувствовать и постоянно быть раздраженным.

Что можно поставить в спальне

  • В спальне должна быть легкая атмосфера. Нельзя, чтобы место силы и отдыха было захламленным.
  • Желательно в спальне поставить свечи, свежие цветы и графин с водой. Большие шкафы, полки с книгами, вешалки с вещами будут только вредить вашему сну.
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