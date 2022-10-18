А может, это ты? ⟩ Жительниц Эстонии приглашают на конкурс «Мисс и Миссис стран Балтии»

С 10 по 20 декабря в Риге пройдет новый фестиваль красоты, моды и таланта «Miss & Mrs Baltic States» («Мисс и Миссис стран Балтии»), сообщает портал Balticevents.

Это первый фестиваль такого формата, который охватывает сразу все страны Балтии. Фестиваль ориентирован на замужних и незамужних участниц. На данный момент идет набор на кастинг.

Фото: Промо

Критерии отбора для «Миссис стран Балтии»:

– Замужем

– От 20 до 45 лет

– Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии

Критерии отбора для «Мисс стран Балтии»:

– Не замужем

– Без детей

– От 18 до 30 лет

– Гражданство Литвы, Латвии или Эстонии

Фото: Промо

Организаторы фестиваля обещают новый формат, непохожий на другие фестивали или конкурсы красоты. У каждой участницы будет возможность побороться за главную корону и титул фестиваля, реализовать свой творческий потенциал, получить профессиональный рост в сфере красоты, моделинга или личного бренда. Одним из главных призов станет участие в крупном международном конкурсе красоты.