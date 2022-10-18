«Невозможно выразить эту боль словами», – говорит родственник семьи, потерявшей ребенка в результате нападения собаки. Сегодня амстаффа-убийцу наконец-то усыпили.
СОБАКУ-УБИЙЦУ УСЫПИЛИ ⟩ Родственник погибшего в Таллинне ребенка: теперь я боюсь эту породу!
Трагический случай, в результате которого погиб четырехлетний ребенок, произошел в Таллинне в середине сентября. На ребенка напал домашний любимец, который ранее никогда не проявлял агрессии ни к одному из членов семьи. После этого хозяева животного сдали его в приют. Речь идет о собаке породы американский стаффордширский терьер – амстафф.
В конце прошлой недели тот же пес снова напал на человека, теперь уже на работника приюта. Тем не менее, столичный приют на Пальяссааре не спешил усыплять собаку. «Мы не относимся к решению об эвтаназии легкомысленно», – отвечала журналистам Анни Анете Мыйсамаа, менеджер по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ.
Сегодня, 18 октября, решение усыпить собаку все-таки было принято, сообщает Lemmik.Postimees.
Почему его так долго не усыпляют?
«Я не понимаю, как такое возможно, что пес убивает маленького ребенка, а ему через приют подыскивают новый дом. Кто станет новой семьей, в которую он будет передан.... Будет ли им сообщено, что животное убило невинного ребенка?» –спрашивает родственник семьи, потерявшей ребенка в результате нападения домашней собаки. Он решил поделиться этой историей главным образом для того, чтобы предостеречь других.
«Так почему бы нам не взять всех убийц и не отпустить их на свободу...? Почему они находятся в тюрьме? Эта собака также явно больна, и ее нельзя подпускать к людям. Нападение на работника приюта также показывает, что ничего не изменилось. Семья и так пережила столько горя, но если собака покалечит кого-нибудь еще, это ляжет на нашу совесть», – говорит человек, попросивший портал Elu24 об анонимности. Он уже и ранее высказывал свое негодование, что собака, убившая ребенка, попала в приют. После чего, хозяева животного уже никак не могли распоряжаться его дальнейшей судьбой.
«Когда я смотрю на комментарии к новости о том, как Винни напал на работника приюта, у меня возникает ощущение, что люди потеряли всю человечность и до последнего держатся за животное... Люди, мы должны держаться вместе и понимать боль, которую причинило это животное», – со слезами на глазах говорит родственник семьи, потерявшей ребенка. Он также добавляет, что в комментариях указывают на ошибки работника приюта, дескать, именно он допустил ошибку, не надев на животное намордник. «На нашей собаке никогда не было намордника. Он всегда был дружелюбен и спал со своим хозяином. Но в какой-то момент он просто потерял рассудок и начал нападать на людей. Люди болеют, и животные тоже... Он очень опасен», – рассказал Elu24, обратившийся в редакцию человек.
Близкий родственник: боль невозможно описать
Близкий родственник потерявшей ребенка семьи также отметил, что решение не усыплять собаку может подорвать имидж всех приютов. «Если они попытаются вылечить собаку, убившую ребенка, и подыскать для нее новый дом, я считаю, что многие не решатся взять животное из приюта», – сказал он.
По словам члена семьи, до трагедии Винни был очень дружелюбным псом. Он жил в семье со щенячьего возраста и всегда был ласков и с ребенком, и с другими членами семьи. Собака спала в кровати вместе с хозяевами и всегда была дружелюбна по отношению к ребенку: «Он никогда не показывал ребенку зубы. Мы никогда не узнаем, что именно там произошло, но до сих пор он был самым милым домашним любимцем».
Наш источник добавляет, что он потерял всякую веру в породу амстафф. «Какими бы милыми они ни были, я боюсь амстаффа. Винни повел себя непредсказуемо, и никакое предупреждающее поведение ему не предшествовало. Я повторяю, что до того ужасного момента он никогда ни с кем не был агрессивен. Он был надежным и ласковым псом», – рассказал человек журналистам.
«Невозможно выразить эту боль словами, но жить с осознанием того, что этот пес может сделать что-то подобное снова, еще хуже, – добавляет он. – Я день и ночь боюсь, что пес снова нападет. В то же время у близких нет возможности высказаться, и у нас больше нет никаких прав на него. Если он нападет, это останется на нашей совести… все это приводит к еще большей боли. Такое впечатление, что о жертве не думают. Маленький ребенок потерял свою жизнь... и животное возвращается к жизни, чтобы найти себе новый дом. Неужели люди сошли с ума?»
Сегодня собаку усыпили!
«В приюте действительно был случай, когда собака нанесла сотруднику укусы и травмы, – подтвердила Анни Анете Мыйсамаа, – В настоящее время мы собираем информацию, чтобы выяснить, что именно произошло и что заставило собаку вести себя подобным образом. Сотрудники приюта очень добры ко всем нашим приютским собакам, и персонал не сделал со своей стороны ничего, что могло бы вывести собаку из себя».
Журналисты также приезжали в приют на Пальяссааре, чтобы увидеть собаку-убийцу своими глазами, собирали мнения специалистов по поводу того, нужно ли усыпить это животное. И вот сегодня пришло сообщение, что решение о дальнейшей судьбе собаки-убийцы принято.
Менеджер по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ подтвердила, что сегодня действительно был последний день для собаки-убийцы.
«Собака была подвергнута эвтаназии во вторник. Приют никогда не принимает решение об эвтаназии легкомысленно. Мы проанализировали ситуацию, рассмотрели все возможные варианты и оценили дальнейшие перспективы собаки. К сожалению, мы посчитали необходимым принять это решение в интересах безопасности и благополучия как людей, так и других животных», – сказала Анни Анете Мыйсамаа.