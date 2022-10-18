СОБАКУ-УБИЙЦУ УСЫПИЛИ ⟩ Родственник погибшего в Таллинне ребенка: теперь я боюсь эту породу!

Трагический случай, в результате которого погиб четырехлетний ребенок, произошел в Таллинне в середине сентября. На ребенка напал домашний любимец, который ранее никогда не проявлял агрессии ни к одному из членов семьи. После этого хозяева животного сдали его в приют. Речь идет о собаке породы американский стаффордширский терьер – амстафф.

В конце прошлой недели тот же пес снова напал на человека, теперь уже на работника приюта. Тем не менее, столичный приют на Пальяссааре не спешил усыплять собаку. «Мы не относимся к решению об эвтаназии легкомысленно», – отвечала журналистам Анни Анете Мыйсамаа, менеджер по связям с общественностью Varjupaikade MTÜ.

Сегодня, 18 октября, решение усыпить собаку все-таки было принято, сообщает Lemmik.Postimees.

Почему его так долго не усыпляют?

«Я не понимаю, как такое возможно, что пес убивает маленького ребенка, а ему через приют подыскивают новый дом. Кто станет новой семьей, в которую он будет передан.... Будет ли им сообщено, что животное убило невинного ребенка?» –спрашивает родственник семьи, потерявшей ребенка в результате нападения домашней собаки. Он решил поделиться этой историей главным образом для того, чтобы предостеречь других.