ФОТО ⟩ Страшное здание в центре Таллинна превратили в арт-объект, теперь там красота!

«Городское искусство является важной частью городского пространства, и в Таллинне можно намного активнее использовать возможности, позволяющие разнообразить жилую среду. Данный конкурс проводился с целью поиска современных, подходящих конкретному месту и учитывающих экологические принципы решений, в то же время авторам произведений была предоставлена творческая свобода. Результат себя оправдал, и это мотивирует к проведению подобных конкурсов в будущем», – сказал вице-мэр Каарель Оя.

Система охлаждения была установлена по адресу Маакри, 26 сроком на три года. При проведении конкурса ставилась цель соотнести квартал Маакри с пространственным контекстом, максимально задействовав форму охладительных контейнеров и концепцию бережного отношения к окружающей среде. При создании инсталляции и выборе материалов требовалось учитывать принципы экологической устойчивости и жизненного цикла материалов.

Фото: Матс Ыун

В конкурсе победила инсталляция Кристины Ыллек «Адаптация», и была отмечена кованая скульптура авторства Анны Мари Лийвранд «Связанное». В обеих работах жюри оценило продуманное применение материалов и многослойность задумки.

При создании инсталляции Кристины Ыллек «Адаптация» использовалась отражающая пленка, плитняк, дикий виноград, фанера, краска в баллончиках и светодиодные ленты.