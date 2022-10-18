Гороскоп на ноябрь 2022: Львам – успехи, Скорпионам – опасные соблазны, Стрельцам – деньги

Водолеи в ноябре смогут с другой стороны посмотреть на близкого друга. Не исключено, что между вами разгорится искра, которая положит начало крепким отношениям. Тому, кто в паре, чрезвычайно важно будет почувствовать поддержку родных людей.

Гороскоп на ноябрь 2022 – Рыбы

В этом месяце вы будете жаждать расширить свои горизонты, выйти за пределы себя. Будь то на личном или профессиональном уровне, у некоторых есть все необходимое, чтобы отбрасывать определенные прежние ограничения и расцветать, направляясь к своей мечте. Однако другим придется столкнуться с некоторыми аспектами прошлого, из-за которых им придется из кожи вон лезть, чтобы извлечь поучительные уроки. Это вызов, который нужно принять, чтобы расти и, прежде всего, освободиться от всего, что тянет их назад.

У вас больше шансов оказаться в центре внимания, чем в углу. Тем не менее, вы, несомненно, проявите себя в ноябре. Вопрос не в том, чтобы быть тихоней, а в том, чтобы выйти в мир и проверить свое влияние на других. Вы должны провести свой месяц с умом победителя.

Перед вами открываются возможности, которые помогут улучшить финансовое положение. Появится шанс неплохо заработать или найти дополнительные источники дохода. Это позволит побаловать себя и своих родных приятными покупками.