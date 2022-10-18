Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Тодоренко вызвала волну негатива за кормление сына грудью

Limon.ee
Тодоренко вызвала волну негатива за кормление сына грудью
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Регина Тодоренко.
Регина Тодоренко. Фото: Anne-christine Poujoulat

Регина Тодоренко вызвала неоднозначную реакцию, опубликовав видео, на котором она кормит младшего сына грудью на публике.

Сейчас Тодоренко принимает участие в шоу «Ледниковый период» и много времени проводит на льду. На тренировки телеведущая берет и 3-месячного сына. На днях Регина выложила видео, на котором она кормит грудью маленького Мирослава на виду у всех. В этот момент как раз приехал ее муж, певец Влад Топалов и трехлетний сын Михаил.

«Моя поддержка и опора — семья!» — написала Тодоренко.

Некоторые подписчики оказались не в восторге от увиденного и разразились гневными комментариями. По мнению фолловеров, Регине не следовало выставлять на показ процесс кормления.

Позже Тодоренко поделилась нерадостной новостью - сразу оба ее детей заболели.

«Многое в моей жизни происходит в первый раз, особенно по неопытности: не углядеть и простудить сразу двоих детей — сделано» — написала телеведущая. 

Ключевые слова
Наверх