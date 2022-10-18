Не могу полюбить оральный секс, что мне делать? Отвечает секс-коуч

Иева Симане Фото: Пресс-фото

Ответить на вопрос мы попросили латвийского эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане.

Иногда, особенно у женщин, возникает отвращение к оральному сексу, несмотря на его нормализацию в современных сексуальных установках и удовольствие, которое приносит этот вид интимной близости.

Нелюбовь к оральному сексу может быть связана как получая, так и делая его. Или с тем и другим.

Оральный секс может быть как неприятной особенностью нынешних отношений, так и может быть связан с прошлыми травмирующими событиями. Это стоит изучить.

Проблемы сексуального характера можно обсудить с партнером, тем самым способствуя близости между вами – что поможет раскрыться, обрести чувство безопасности, а также позволить себе быть уязвимым.

Одной из наиболее частых причин, по которой люди не признают оральный секс, является вкус и запах интимных зон, причем не обязательно связанный с недостаточной гигиеной. И мужчины, и женщины заявляют, что причина, по которой они не занимаются оральным сексом, заключается во вкусе и/или запахе, а иногда и в форме гениталий.

Потенциальный удушающий рефлекс. В порнофильмах популярны виды глубокого минета, которые мужчины часто хотят получить и в своей интимной жизни, не спрашивая, приемлем ли вообще глубокий минет для женщины, тем самым создавая отвращение к оральному сексу.