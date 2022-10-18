«Я не могу полюбить оральный секс. Мне он кажется противным – что мне делать?» – пишет отчаявшаяся читательница Egoiste.
Не могу полюбить оральный секс, что мне делать? Отвечает секс-коуч
Ответить на вопрос мы попросили латвийского эксперта по удовольствиям, сертифицированного коуча, обучающегося психотерапевта Иеву Симане.
Иногда, особенно у женщин, возникает отвращение к оральному сексу, несмотря на его нормализацию в современных сексуальных установках и удовольствие, которое приносит этот вид интимной близости.
Нелюбовь к оральному сексу может быть связана как получая, так и делая его. Или с тем и другим.
Оральный секс может быть как неприятной особенностью нынешних отношений, так и может быть связан с прошлыми травмирующими событиями. Это стоит изучить.
Проблемы сексуального характера можно обсудить с партнером, тем самым способствуя близости между вами – что поможет раскрыться, обрести чувство безопасности, а также позволить себе быть уязвимым.
Одной из наиболее частых причин, по которой люди не признают оральный секс, является вкус и запах интимных зон, причем не обязательно связанный с недостаточной гигиеной. И мужчины, и женщины заявляют, что причина, по которой они не занимаются оральным сексом, заключается во вкусе и/или запахе, а иногда и в форме гениталий.
Потенциальный удушающий рефлекс. В порнофильмах популярны виды глубокого минета, которые мужчины часто хотят получить и в своей интимной жизни, не спрашивая, приемлем ли вообще глубокий минет для женщины, тем самым создавая отвращение к оральному сексу.
Нежелание получать интимные выделения в рот - еще одна причина, по которой люди склонны избегать орального секса. Это тоже обговариваемый нюанс.
Прошлые травмирующие события могут быть причиной отвращения к оральному сексу. Оральный секс может вызывать тревогу и отвращение, а также напоминать о сексуальной травме. Стоит обратиться к терапии.
Часто партнеры отказываются от орального секса, потому что боятся, что недостаточно хороши в этом.
Поддайтесь интуиции, следите за сигналами тела вашего партнера. Если есть желание получить конкретные знания по этой теме, приглашаю на консультацию, во время которой мы подробно объясняем «анатомию куннилингуса и ротовой полости».
Иногда партнеры не дают орального секса из эгоистичных соображений.
Им может очень, очень нравиться оральный секс, но они не готовы его делать. В таких случаях я предлагаю вам оценить качество отношений в целом.
Оральный секс может показаться чем-то слишком интимным. Причиной может быть отсутствие близости в отношениях в целом, а также то, что оральный секс считается слишком интимным. Если это неудобство со стороны партнера, то его можно решить разговором и привыканием друг к другу, постепенно открывая новые возможности для близости.