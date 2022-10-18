Хотите «Хэппи-энд»? Включайте Канал 7!

Пожилой мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?

Чарай Муэнпрайун в роли Бунчи и Михаил Гомиашвили в роли Ксенофонта Фото: Канал 7

Единственная зацепка из прошлой жизни – старые советские часы, на которых выгравировано имя Ксенофонт – должно быть, так зовут загадочного главного героя. Но если поначалу он этими часами дорожит, позже ставит их на на кон в старой доброй тайской забаве – «перечном баттле».

Сценарий фильма Константин Чармадов посвятил своему отцу Ксенофонту. Сам фильм – это фантазия сценариста по поводу необычной и увлекательной старости своего отца, которую он хотел бы ему подарить. Возможно, именно поэтому история получилась такой теплой, семейной и по-доброму смешной. Взялся режиссировать картину Евгений Шелякин.