Хотите «Хэппи-энд»? Включайте Канал 7!

В пятницу, 28 октября, на Канале 7 покажут комедию «Хэппи-энд». Это увлекательная история о том, как в поисках себя человек обретает истинное счастье.
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Пожилой мужчина приходит в себя на пляже в Таиланде. Он не помнит ни своего имени, ни причины, по которой оказался так далеко от дома. Говорит он только по-русски и отличается крайне скверным характером, однако быстро осваивается на новом месте, налаживает связи и даже организует авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света?
Единственная зацепка из прошлой жизни – старые советские часы, на которых выгравировано имя Ксенофонт – должно быть, так зовут загадочного главного героя. Но если поначалу он этими часами дорожит, позже ставит их на на кон в старой доброй тайской забаве – «перечном баттле».
Сценарий фильма Константин Чармадов посвятил своему отцу Ксенофонту. Сам фильм – это фантазия сценариста по поводу необычной и увлекательной старости своего отца, которую он хотел бы ему подарить. Возможно, именно поэтому история получилась такой теплой, семейной и по-доброму смешной. Взялся режиссировать картину Евгений Шелякин.
Поиски актера на главную роль продолжались полгода, причем, не только в России, но и за рубежом. Среди прочего, творческая команда побывала в Грузии, и там, по словам режиссера, «случилась магия». На роль Ксенофонта взяли грузинского актера Михаила Гомиашвили, которому, по словам коллег, «и играть не пришлось – он и есть этот фильм». Увидев Гомиашвили, режиссер «Хэппи-энда» сразу понял, кого так долго искал. Сам актер тоже соглашался, что очень похож на своего персонажа Ксенофонта – дескать, по жизни у него такой же ворчливый характер, а когда состарится, станет совсем несносным. Увы, стать древним стариком блестящему актеру не довелось. Жизнь Михаила Гомиашвили оборвалась в возрасте 61 года, в начале этой осени.
Михаил Гомиашвили внес частичку своей души в «Хэппи-энд», и она теперь навеки останется там. Именно актер настоял на том, что Ксенофонт в фильме будет играть на сложнейшем инструменте укулеле, а потом долго и прилежно учился на нем играть. Мелодию, которую Ксенофонт наигрывает в финале, Гомиашвили тоже сочинил сам.
В фильме рядом с Ксенофонтом всегда его помощник Бунча. Этого персонажа сыграл местный житель Чарай Муэнпрайун. Тайский актер ранее уже снимался в кино, и даже в российском сериале «Остров ненужных людей», но такую большую роль получил впервые. На роль рыбака Бунчи Чарай Муэнпрайун подошел как никто другой. Дело в том, что его реальный имидж настолько прост, что бедного рыбака даже играть не пришлось. Когда съемки фильма закончились, все прощались и плакали, а Чарай сказал, что если когда-нибудь приедет в Россию, то будет у него большая просьба: называть его по имени персонажа – Бунчей.
На роль сына Ксенофонта искали человека с немного восточными чертами лица, при этом он должен был быть похожим на Михаила Гомиашвили. Такой типаж оказался у Владимира Мишукова, его даже гримировать не пришлось. Кстати, актер всего на восемь лет моложе коллеги, сыгравшего его отца.
Еще один интересный персонаж «Хэппи-энда» – хозяйка местного бунгало Ирина, приютившая у себя Ксенофонта. По ходу сюжета между ними сложится смешная, драматическая любовная история. Роль эксцентричной Ирины досталась Евгении Дмитриевой. 47-летняя актриса в кадре сыграла женщину старше своих лет. Компанию главным героям на съемочной площадке составили Евгений Сангаджиев, Роза Хайруллина, Анастасия Сомова, Алина Астровская и Полина Пушкарук.
«Хэппи-энд» был снят в 2018 году за тридцать киношных смен. Только две из них прошли в России. Начали снимать в январе в подмосковном Долгопрудном, после чего съемочная группа переместилась в Таиланд. Кинолагерь был разбит в маленькой рыбацкой деревушке на берегу Сиамского залива. Около месяца команда на острове Ко-Чанг творила чудеса. Актрисы научились крутить огненные шары ради сцен с фаер-шоу. Актеры жевали жгучий перец, чтобы камера зафиксировала преодоление себя. Неуправляемых гекконов замедляли, задымив в банке по подсказке местного водителя. Местные жители и рыбаки участвовали в массовых сценах, старательно выполняя все поставленные съемочной группой задачи.
Специально для съемок киношникам на несколько дней был предоставлен настоящий полицейский участок. Один из тайских актеров, игравший полицейского, слишком рьяно подготовился к роли. В самом разгаре дубля он вдруг сорвал с себя парик, вытер им пот со лба и натянул обратно. Режиссера и съемочную группу позабавил этот эпизод, но в фильм все же решили такую самодеятельность не ставить.
Многие сцены «Хэппи-энда» приходилось снимать в тяжелых условиях: средняя температура на площадке составляла 40 градусов, а из-за высокой влажности техника ржавела и выходила из строя. Из-за короткого светового дня съемочной группе приходилось вставать в четыре утра. Увы, усложняло съемочный процесс и обилие местной живности. Так, прикрепленный к группе змеелов отгонял от актрис сколопендр, а одного из каскадеров ужалила медуза.
Создатели «Хэппи-энда» уделили большое внимание деталям как сюжетным, так и операторским. Таиланд в фильме – яркий и солнечный. Динамичные кадры передают атмосферу рынков, рыбалки и соревнований по поеданию перца. Контрастом выступает холодная, серовато-синяя картинка московского дома Ксенофонта, которая очень точно показывает одиночество, печаль и безысходность.
Одними из самых трудных стали сцены на воде. Любая качка – это уже сложность, плюс существует риск уронить камеру в воду, а мурены, медузы, соленая вода и прочие морские обстоятельства сделали процесс непредсказуемым. Гримерам приходилось перед каждым дублем сушить актеров феном, либо наоборот, мочить им одежду или волосы. Для создания эффектного шторма подводную съемку вели операторы-аквалангисты, а актеров тренировали опытные дайверы. В завершение на отснятый материал наложили сложнейшую компьютерную графику.
Картина «Хэппи-энд» в 2019 году стала обладателем нескольких наград, в том числе заняла первое место в зрительском конкурсе «Выборгский счет» в рамках фестиваля российского кино «Окно в Европу». А еще получила теплые отзывы не только зрителей, но и кинокритиков.
«Хэппи-энд» – редкое семейное кино, теплое, но не приторное, актуальное, но не нравоучительное. Добрая, атмосферная история будет интересна зрителям всех возрастов. Это комедийная мелодрама с красивыми пейзажами, смешными словесными перепалками, танцами и неизбежным хэппи-эндом. После титров остается ощущение тепла, ведь этот фильм пробуждает вкус к жизни.
Смотрите фильм «Хэппи-энд» 28 октября в 21:45 на Канале 7!