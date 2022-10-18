Проживающий в Испании российский актер Алексей Панин после очередного ракетного обстрела Киева заявил, что ему стыдно за то, что он является русским. Свое заявление он записал на камеру и в понедельник, 17 октября, разместил в Instagram.
ВИДЕО ⟩ «Простите, что я русский!» Панин высказался о Путине после очередного обстрела Киева
«Простите, что я русский!» Панин высказался о Путине после очередного обстрела Киева
«Сегодня в очередной раз президент Путин ударил по Киеву. Погибли невинные люди. Очень больно осознавать, что твоя страна ассоциируется во всем мире со словами "агрессор", "кровь", "смерть", "терроризм"», – заявил актер.
Панин добавил, что ему больно от того, что, произнося слово «русский», все думают о Путине, убийствах и крови и не ассоциируют россиян, например, с «российским поэтом Александром Пушкиным и российским писателем Михаилом Булгаковым».
«Простите меня, украинцы, за то, что я русский», – добавил он в публикации.
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