Британский музыкант Род Стюарт приютил семью украинских беженцев

Род Стюарт приютил семью из Украины – Ростислава, Елену и их пятерых детей. Теперь у беженцев есть отдельный коттедж, который легенда британской музыки сам нашел, обставил и заплатил за аренду на год вперед. Об этом музыкант сам рассказал в интервью The Mirror.

«Я вошел в дверь, и все вышли мне навстречу, одетые в красивые национальные костюмы. Они приготовили мне чашку чая, и мы съели много печенья и шоколада, это было так мило», – приводит слова сэра Рода издание.

Желание помочь беженцам из Украины у музыканта появилось после того, как он с женой Пенни увидели новости.

«Словами невозможно описать то, что мы наблюдали. Бомбежки невинных детей, бомбардировки больниц и детских площадок. Как и все, мы были совершенно вне себя. Я никому этого не желаю. Это зло, чистое зло», – цитирует Стюарта The Mirror.

Сначала Стюарт отправлял грузовики с помощью для беженцев, потом понял, что должен делать больше. И вывез 16 человек из Украины в Берлин. Двое из них впоследствии получили работу у Стюарта в его поместье. Рассказывая историю семьи из Украины, музыкант надеется вдохновить и других британцев помогать беженцам, пишет издание.