Телеведущая во время поездки в Африку отметилась в откровенном наряде.
ФОТО ⟩ «Дряблый животик в 36 лет?»: Ольга Бузова в наряде из ниточек удивила поклонников
«Дряблый животик в 36 лет?»: Ольга Бузова в наряде из ниточек удивила поклонников
Телеведущая делится кадрами, которые были сделаны на съемках «Звезды в Африке». Артистка щеголяет на шоу в смелых нарядах. На этот раз на фото Ольга Бузова была запечатлена в зеленом костюме с топом и юбкой из тонких ниток. Телеведущая позирует в саванне. Она засветила черное нижнее белье, а еще свой пополневший живот.
Поклонники были удивлены. Многие подвергли ее критике за провокационный аутфит. Но некоторые посчитали, что у Бузовой красивые формы. «Словно платье зажевало в стиральной машинке», «Оля, в трусах в кадре?», «Очень странный образ», «Ну все же видно», «Дряблый животик в 36 лет?», «Очень смело», – стали писать подписчики.
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