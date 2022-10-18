Вт, 18.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

ФОТО ⟩ «Дряблый животик в 36 лет?»: Ольга Бузова в наряде из ниточек удивила поклонников

Limon.ee
«Дряблый животик в 36 лет?»: Ольга Бузова в наряде из ниточек удивила поклонников
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Ольга Бузова
Ольга Бузова Фото: Vyacheslav Prokofyev

Телеведущая во время поездки в Африку отметилась в откровенном наряде.

Телеведущая делится кадрами, которые были сделаны на съемках «Звезды в Африке». Артистка щеголяет на шоу в смелых нарядах. На этот раз на фото Ольга Бузова была запечатлена в зеленом костюме с топом и юбкой из тонких ниток. Телеведущая позирует в саванне. Она засветила черное нижнее белье, а еще свой пополневший живот.

Поклонники были удивлены. Многие подвергли ее критике за провокационный аутфит. Но некоторые посчитали, что у Бузовой красивые формы. «Словно платье зажевало в стиральной машинке», «Оля, в трусах в кадре?», «Очень странный образ», «Ну все же видно», «Дряблый животик в 36 лет?», «Очень смело», – стали писать подписчики.

Ключевые слова
Наверх