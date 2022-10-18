ФОТО ⟩ «Дряблый животик в 36 лет?»: Ольга Бузова в наряде из ниточек удивила поклонников

Телеведущая делится кадрами, которые были сделаны на съемках «Звезды в Африке». Артистка щеголяет на шоу в смелых нарядах. На этот раз на фото Ольга Бузова была запечатлена в зеленом костюме с топом и юбкой из тонких ниток. Телеведущая позирует в саванне. Она засветила черное нижнее белье, а еще свой пополневший живот.