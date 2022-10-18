Людям этих знаков последний месяц осени сулит благополучие.
Счастливчики! Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет белая полоса в ноябре
Счастливчики! Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которых ждет белая полоса в ноябре
Известный астролог и телеведущий Павел Глоба рассказал, что трем знакам Зодиака в ноябре повезет больше остальных. Специалист по звездам дал прогноз для Тельцов, Козерогов, Стрельцов.
Для Тельцов ноябрь станет счастливым месяцем в области семейных отношений. Они буквально откроют рай у себя дома. Много общения с родными и близкими принесут массу удовольствия этому знаку, отсюда и возникнет ощущение, что все налаживается в жизни.
Стрельцы ощутят удачу во второй половине ноября. Для них наступит время наверстывать упущенное – естественно, в выгодном для них ключе.
В личной жизни благоденствие наступит и у Козерогов. Счастливыми и продолжительными станут отношения, которые этот знак зодиака завяжет в последний осенний месяц.
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