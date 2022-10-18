БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ! ⟩ Как жители Эстонии расслабляются на концертах любимых отечественных звезд в это тяжелое время

В пятницу вечером Vaba Lava, место проведения вечеринок в Таллинне, было заполнено меломанами. Помимо рэпера Reket выступили Ines, Лийз Лемсалу, An-Marlen, Sanna и группа Pitsa, пишет Elu24.
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14 октября в таллиннском Vabal Lava состоялся концерт в рамках тура Palun puhka рэпера Reket. Помимо Ines, на сцену вышли группа Pitsa, Лийз Лемсалу, An-Marlen и певица Sanna, прославившаяся в TikTok.
Этой весной Reket выпустил свой шестой сольный альбом, который называется Palun puhka. Всего в альбом вошли 13 песен.
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