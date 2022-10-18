Как выглядит дочь агента 007: редкое фото Дэниэла Крейга с 30-летней наследницей

О личной жизни исполнителя роли агента 007 мы знаем не очень многое. И если о новой жене Дэниэл Крейг периодически упоминает в интервью, то вот история его прошлой семьи, в которой у актера родилась дочь, овеяна мраком тайны. Исключительный случай произошел накануне на закрытии Лондонского кинофестиваля, пишет Супер.