О личной жизни исполнителя роли агента 007 мы знаем не очень многое. И если о новой жене Дэниэл Крейг периодически упоминает в интервью, то вот история его прошлой семьи, в которой у актера родилась дочь, овеяна мраком тайны. Исключительный случай произошел накануне на закрытии Лондонского кинофестиваля, пишет Супер.
Как выглядит дочь агента 007: редкое фото Дэниэла Крейга с 30-летней наследницей
Как выглядит дочь агента 007: редкое фото Дэниэла Крейга с 30-летней наследницей
Финальной лентой программы стал фильм «Стеклянный лук: Тайна ножей», в котором Крейг исполнил главную роль. На премьеру актер неожиданно пожаловал вместе с 30-летней дочерью Эллой Лоудон и вместе с ней активно позировал фотографам на пресс-волле.
У Эллы фамилия мамы – первой супруги Крейга Фионы. Пара развелась в 1994 году. Затем Дэниэл женился во второй раз на Рэйчел Вайс, в браке с которой родилась еще одна дочь актера.
Старшая же наследница Крейга фактически пошла по творческим стопам отца, став моделью.
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