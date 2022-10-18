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Как выглядит дочь агента 007: редкое фото Дэниэла Крейга с 30-летней наследницей

Limon.ee
Как выглядит дочь агента 007: редкое фото Дэниэла Крейга с 30-летней наследницей
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Дэниэл Крейг.
Дэниэл Крейг. Фото: TOLGA AKMEN

О личной жизни исполнителя роли агента 007 мы знаем не очень многое. И если о новой жене Дэниэл Крейг периодически упоминает в интервью, то вот история его прошлой семьи, в которой у актера родилась дочь, овеяна мраком тайны. Исключительный случай произошел накануне на закрытии Лондонского кинофестиваля, пишет Супер.

Финальной лентой программы стал фильм «‎Стеклянный лук: Тайна ножей»‎, в котором Крейг исполнил главную роль. На премьеру актер неожиданно пожаловал вместе с 30-летней дочерью Эллой Лоудон и вместе с ней активно позировал фотографам на пресс-волле.

Дэниэл Крейг с дочерью Эллой Лоудон.
Дэниэл Крейг с дочерью Эллой Лоудон. Фото: Vianney Le Caer

У Эллы фамилия мамы – первой супруги Крейга Фионы. Пара развелась в 1994 году. Затем Дэниэл женился во второй раз на Рэйчел Вайс, в браке с которой родилась еще одна дочь актера.

Старшая же наследница Крейга фактически пошла по творческим стопам отца, став моделью.

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