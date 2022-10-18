ВИДЕО ⟩ Боксерский турнир в Тарту пошел не по плану: что случилось на ринге в первые минуты?

Организатор турнира Герт Горшанов, 13 лет проживший со своей любимой девушкой Анникой Луйк, неожиданно для болельщиков вышел на ринг не в боксерских перчатках, а в смокинге и с букетом цветов. Женщина была уверена, что ненаглядный просто хочет таким образом поздравить ее с днем рождения, который она отмечала в тот же день, но ошиблась.

Мужчина встал на колено и сделал Аннике предложение руки и сердца. Под аплодисменты восхищенных болельщиков красавица ответила – «Да!». Оператор заснял искренние эмоции девушки, которая, судя по всему, действительно ждала этого шага от мужчины, потому что она прыгала от счастья прямо на ринге и смеялась.

Анника и Герт – выдающиеся спортсмены, которые уже 13 лет живут вместе, но только сейчас созрели для свадьбы.

Герт проводит турнир UNDERGROUND FIGHT NIGHT в первую очередь для начинающих боксеров уже 5 лет. Ему показалось, что это несправедливо, что у них нет возможности выходить на ринг, и решил исправить данное недоразумение. Но в этом году помимо начинающих в одном из матчей были также профессиональные боксеры, в том числе любимец жителей Тарту и один из лучших боксеров страны – Отт Реммер и грузин Леван Мурули.

Да здравствует Отт Реммер, который завершил турнир победителем.