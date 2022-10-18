Сегодня, в свой юбилей, Светлана Лобода перевела миллион гривен на восстановление трех жилых комплексов в городе Ирпень.
Светлана Лобода: «Главное – жизни людей, а дома мы отстроим!»
Сегодня день своего рождения отмечает Светлана Лобода. Артистке исполняется 40 лет. В свой юбилей Светлана Лобода сделала весомое пожертвование – перевела один миллион гривен (27,5 тысяч евро) на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень. В каждом доме артистка была лично еще в начале лета. В многоэтажных домах на улице Степановская и на улице Высокая, а также, в многоэтажном комплексе «Грин Сайд», где уже начались восстановительные работы.
О своем решении Светлана сообщила в своих социальных сетях:
«Вместо миллиона алых роз – миллион гривен на восстановление домов… Сегодня для меня особенный день, день, который стал началом моей жизни. День заветных желаний и день их исполнения. Как и у всех украинцев, у меня только одно желание – мир в нашей родной Украине. Желание, которое непременно и очень скоро сбудется! Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы эти семьи, как можно скорее, собрались за своим большим и мирным столом…
Именно поэтому в свой день рождения я перечислила миллион гривен, на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень. В каждом из них я была лично. Это многоэтажный дом на улице Степановская и на улице Высокая, а также, многоэтажный комплекс «Грин Сайд». И я видела собственными глазами ужасы, которые оставила после себя русская армия».
Миллион гривен – это только часть средств, необходимых на основные и стратегически важные работы в этих домах, но заявок значительно больше. Общий бюджет на работы по восстановлению крыш и укреплению фасадов – четыре миллиона гривен. Лобода призывает своих поклонников присоединиться к инициативе и поддержать любым пожертвованием столь важную инициативу.
«Поэтому, фонд «DUSHA», с которым я сотрудничаю, открывает сбор на недостающую сумму для всех, кто хочет присоединиться, и вместе со мной может протянуть руку помощи семьям, которые лишились крыши над головой.
Ваша помощь – будет лучшим подарком для меня в день рождения. Знаю, что вместе мы сможем все! Главное – жизни людей, а дома мы отстроим!
Любая сумма приблизит нас к цели. Люблю, благодарю и обнимаю каждого», – поделилась Лобода.
Если вы хотите также присоединиться и поддержать инициативу певицы в ее день рождения, это можно сделать, перейдя по ссылке.