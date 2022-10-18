Светлана Лобода: «Главное – жизни людей, а дома мы отстроим!»

Сегодня день своего рождения отмечает Светлана Лобода. Артистке исполняется 40 лет. В свой юбилей Светлана Лобода сделала весомое пожертвование – перевела один миллион гривен (27,5 тысяч евро) на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень. В каждом доме артистка была лично еще в начале лета. В многоэтажных домах на улице Степановская и на улице Высокая, а также, в многоэтажном комплексе «Грин Сайд», где уже начались восстановительные работы.

О своем решении Светлана сообщила в своих социальных сетях:

«Вместо миллиона алых роз – миллион гривен на восстановление домов… Сегодня для меня особенный день, день, который стал началом моей жизни. День заветных желаний и день их исполнения. Как и у всех украинцев, у меня только одно желание – мир в нашей родной Украине. Желание, которое непременно и очень скоро сбудется! Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы эти семьи, как можно скорее, собрались за своим большим и мирным столом…