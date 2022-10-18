Андрей Зевакин о кибератаке на «Виллу»: кто-то злонамеренно атакует наш сайт

3 октября состоялась премьера реалити-шоу «Вилла» Андрея Зевакина и Робина Валтинга. Сегодня вечером третья часть сериала вышла в эфир на канале Villa TV, но пост Зевакини в Instragam заставил поклонников поволноваться.

«Кибер-атака, кто-то злонамеренно атакует наш сайт, то что происходит – ненормально»,– пишет Зевакин. Оставайтесь с нами, мы сообщим вам в Инста-сториз, когда все снова заработает. Довольно много покупок было совершено еще до того, как сервер подвергся кибер-атакам. Достаточно много людей уже посмотрели третью серию. Если вам уже удалось посмотреть, дайте обратную связь», – говорит Зевакин.

Andrei Zevakin ja Robin Valting Фото: Ekraanitõmmis videost.

Валтинг говорит Зевакину в утешение: «Андрей, отнесись к этому с долей иронии. Те, кто это делает, очень заинтересованы в этой серии». В некотором смысле, ситуация забавная. «Многие друзья собираются вместе в 19 часов вечера, закуски уже на столе, а тут кибератака»,– говорит Зевакин.

«Третий эпизод будет великолепным», – говорят создатели сериала.