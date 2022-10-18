В воскресенье вечером свирепый ветер пронесся по Ляэнемаа и Северной Эстонии. Стихия не щадила ничего на своем пути: ветер сорвал и крышу жилого дома в Хаапсалу. «Это было как в американском фильме ужасов, где бушуют ураганы», – говорит девушка, которая жила в соседнем доме и видела из своего окна полет крыши.
Для подписчиков
РЕПОРТАЖ ⟩ «Это было прямо как в американском фильме ужасов!»: в Хаапсалу из-за сильного ветра слетела крыша жилого дома
«Это было прямо как в американском фильме ужасов!»: в Хаапсалу из-за сильного ветра слетела крыша жилого дома
В Хаапсалу свирепый ветер сорвал крышу с жилого дома. Прибыв на место происшествия, мы обнаруживаем перед собой несколько больших куч листового металла, из которых торчат гвозди. По словам очевидцев, крыша летала словно лепесток. В ста метрах от дома находится сваи с двухметровым навесом между ними, который, несмотря на сильный ветер и слетевшую крышу, не был поврежден. Сильный ветер причинил ущерб как людям, живущим в квартире, так и владельцам автомобилей, на которых обрушилась вся эта конструкция.