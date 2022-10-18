600 ЕВРО КАК С КУСТА ⟩ «Мне всегда было интересно, почему люди настолько глупы и наивны»: как таллиннка попала в лапы интернет-мошенников

В субботу утром Александрия, живущая в Таллинне, получила на свой телефон сообщение: «На вашем счете LHV была проведена несанкционированная транзакция. Вы можете одобрить или отозвать этот запрос в...». Она признается, что, разговаривая по телефону, не подумав, нажала на ссылку в сообщении. «Я заметила сообщение от LHV банка о том, что был сделан перевод и что его нужно проверить», – вспоминает она. Интересно и то, что с того же самого номера три года назад было прислано сообщение-предупреждение о том, что от имени банка LHV распространяется мошенничество и не следует переходить по ссылкам. «Совершенно не задумываясь, я сразу же кликнул на него».