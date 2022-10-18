Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь год

В этот день с помощью горбушки можно привлечь деньги, достаток и здоровье. Для этого утром стоит отрезать от свежего хлеба горбушку и принести в церковь освятить.

Хозяйки готовили вкусные угощения и накрывали пышный стол. В центре стола обязательно должен стоять свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет.