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Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь год

Limon.ee
Приметы на 19 октября: как с помощью горбушки хлеба привлечь деньги и здоровье на весь год
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Что нельзя делать 19 октября и как привлечь удачу в этот день, сообщает Главред.

В этот день с помощью горбушки можно привлечь деньги, достаток и здоровье. Для этого утром стоит отрезать от свежего хлеба горбушку и принести в церковь освятить.

Хозяйки готовили вкусные угощения и накрывали пышный стол. В центре стола обязательно должен стоять свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет.

Что нельзя делать 19 октября

  • Нельзя 19 октября говорить неправду и лукавить. Можно навлечь на себя неудачи и отвернуть достаток.
  • Нельзя 19 октября сплетничать. Можно привлечь неприятности.
  • Нельзя 19 октября лениться и бездельничать. Можно навлечь голод на семью.
  • Нельзя 19 октября отказывать в куске хлеба.

Приметы на 19 октября

  • Если спокойная погода и нет ветра, то ждать холодов.
  • Если выпал сухой снег, то летом будет богатый урожай.
  • Если вечером заря ярко-красного цвета, то ждать непогоды.
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