ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Люксембург вовсю готовится к Хэллоуину. Смотрите, что творится на улицах города

Несмотря на то, что сейчас только середина октября, некоторые жители уже начали украшать свои дома декорациями на тему Хэллоуина. «Гуляя по улицам Люксембурга, можно увидеть и скелеты, и тыквы», – сказал читатель, приславший фотографии в редакцию.

Нечисть на улицах Люксембурга Фото: Erakogu

«Однако увидеть черта с топором может быть довольно страшно», – признается читатель, который считает такое украшение города оригинальным. «Почему бы вместо таблички "Злая собака" на вашем заборе не повесить скелет, а сверху –табличку "Опасно! Заходите на свой страх и риск", как это было сделано в одном доме».

Так выглядит вход в один из частных домов Люксембурга Фото: Erakogu

Помимо больших скелетов, есть и несколько маленьких, некоторые даже размещены на столбе, чтобы их было видно издалека. Живая изгородь украшена зловеще улыбающимися мини-тыквами.

Декорации к Хэллоуину Фото: Erakogu

Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых.

Корни традиции облачения ряженых в пугающие костюмы на Хэллоуин лежат в стремлении древних кельтов запутать злых духов, вернувшихся на землю во время Самайна. Боясь встречи с привидением, люди надевали маски, выходя из дома. Увидев устрашающую маску, привидение могло принять человека за своего.