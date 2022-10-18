В редакцию портала Elu24 читатель после прогулки по Люксембургу прислал фотографии, после просмотра которых становится понятно, что в городе ведется активная прогулка к Хэллоуину. «Скелеты и призраки уже готовы», – написал он.
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Люксембург вовсю готовится к Хэллоуину. Смотрите, что творится на улицах города
Несмотря на то, что сейчас только середина октября, некоторые жители уже начали украшать свои дома декорациями на тему Хэллоуина. «Гуляя по улицам Люксембурга, можно увидеть и скелеты, и тыквы», – сказал читатель, приславший фотографии в редакцию.
«Однако увидеть черта с топором может быть довольно страшно», – признается читатель, который считает такое украшение города оригинальным. «Почему бы вместо таблички "Злая собака" на вашем заборе не повесить скелет, а сверху –табличку "Опасно! Заходите на свой страх и риск", как это было сделано в одном доме».
Помимо больших скелетов, есть и несколько маленьких, некоторые даже размещены на столбе, чтобы их было видно издалека. Живая изгородь украшена зловеще улыбающимися мини-тыквами.
Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
Корни традиции облачения ряженых в пугающие костюмы на Хэллоуин лежат в стремлении древних кельтов запутать злых духов, вернувшихся на землю во время Самайна. Боясь встречи с привидением, люди надевали маски, выходя из дома. Увидев устрашающую маску, привидение могло принять человека за своего.
В ночь на Хэллоуин люди посещают соседние дома, что символизирует мертвых в поисках еды. Маски бесов и гоблинов представляют злых духов. Те, кто раздает сладости, представляют людей, которые пытаются умилостивить духов зла. Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова.