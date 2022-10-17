НЕВЕРОЯТНАЯ УДАЧА ⟩ Женщина купила лотерейный билет за четыре минуты до конца розыгрыша и выиграла 500 тысяч долларов

Вот бы нам такую удачу! Издание People рассказало, как женщина из американской Северной Каролины выиграла более полумиллиона долларов, купив лотерейный билет всего за несколько минут до розыгрыша.

Стефани Исраэль решила испытать свою удачу и купить онлайн лотерейный билет Quick Pick. «Было уже поздно, я готовилась ко сну, и что-то заставило меня зайти на сайт и купить его», – рассказывает 39-летняя женщина. На утро оказалось, что она выиграла в лотерею 501 544 долларов. Боимся даже представить ее реакцию. По ее же словам, она «орала около 20 минут» от счастья, немного напугав свою семью. К слову, Стефани уже забрала свой выигрыш, правда, после уплаты налогов сумма изменилась и составила 356 147 долларов, что все равно немало!