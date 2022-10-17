Так делают все: названа ошибка при варке картошки, лишающая продукт пользы для здоровья

Ошибки при варке картошки могут совершать даже опытные хозяйки. Казалось бы, в чем хитрость? Всего-то нужны кастрюля, вода, картошка, соль, ну, может, еще масло и травы для особо продвинутых кулинаров. Но если не учитывать важные мелочи в процессе приготовления картофеля, блюдо получится хоть и вкусным, но не очень-то полезным.

В какой воде варить картошку: в кипящей или холодной

Этот вопрос один из первых, что задают дотошные кулинары. Правда, многие им и вовсе не интересуются, потому что привыкли варить картошку так, как их научила мама или бабушка, и даже не задумываются: а как же надо на самом деле?

Чаще всего картошку чистят, заливают холодной водой и ставят на плиту вариться, но это ошибка. Из-за нее теряются все полезные вещества и витамины, что содержатся в полезных клубнях.

Правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить его только тогда, когда он станет мягким, пишет doctorpiter.ru со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.

Еще одна ошибка – варить картошку очень долго. Если вы готовите пюре, нарежьте клубни на кусочки помельче, так вы сократите время термической обработки и сохраните полезные вещества.

Когда картошка полезна