Как правильно варить картошку? В какую воду класть клубни: горячую или холодную? Всё это очень важно, если вы хотите получить на выходе полезное блюдо, не растеряв витамины в исходном продукте.
Так делают все: названа ошибка при варке картошки, лишающая продукт пользы для здоровья
Ошибки при варке картошки могут совершать даже опытные хозяйки. Казалось бы, в чем хитрость? Всего-то нужны кастрюля, вода, картошка, соль, ну, может, еще масло и травы для особо продвинутых кулинаров. Но если не учитывать важные мелочи в процессе приготовления картофеля, блюдо получится хоть и вкусным, но не очень-то полезным.
В какой воде варить картошку: в кипящей или холодной
Этот вопрос один из первых, что задают дотошные кулинары. Правда, многие им и вовсе не интересуются, потому что привыкли варить картошку так, как их научила мама или бабушка, и даже не задумываются: а как же надо на самом деле?
Чаще всего картошку чистят, заливают холодной водой и ставят на плиту вариться, но это ошибка. Из-за нее теряются все полезные вещества и витамины, что содержатся в полезных клубнях.
Правильным решением будет класть сырой картофель в кипящую воду и солить его только тогда, когда он станет мягким, пишет doctorpiter.ru со ссылкой на польское издание Wirtualna Polska.
Еще одна ошибка – варить картошку очень долго. Если вы готовите пюре, нарежьте клубни на кусочки помельче, так вы сократите время термической обработки и сохраните полезные вещества.
Когда картошка полезна
Оптимальный вариант – готовить картофель в мундире, то есть варить клубни, не очищая от кожуры. И обязательно класть их именно в кипящую воду, используя ее в минимальном количестве, а не как при варке макарон.
Когда мы едим термически обработанный картофель, мы едим сахара. Всеми любимые пюре, картофель фри – это те блюда, которые могут привести к проблемам с сосудами и сердцем, особенно когда уже есть нарушения метаболизма. Так что лучше всего готовить картофель в кожуре, используя минимум воды. Если картофель приготовлен правильно, а лучше всего запекать клубни в мундире, то его можно считать ценным продуктом питания. Ведь в картошке есть полезный калий, который необходим для здоровья сердца.
Горячая картошка – это вредно
Картофель после приготовления в виде пюре или просто отварной лучше не есть горячим, а подождать, пока остынет.
Все дело в том, что при остывании в картошке крахмал превратится в устойчивый, ретроградный. Он полезен, так как ферментируется в толстом кишечнике и «кормит» полезные бактерии. Если же накинуться на свежеприготовленную картошку, то от такого горячего блюда может резко подскочить уровень сахара в крови, а это не очень полезно.