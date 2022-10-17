«ПИЛА» ИЛИ «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»? ⟩ Выиграйте поход в самые жуткие квеструмы Таллинна вместе с редакцией Limon.ee
Мы заблаговременно решили готовиться к самому мистическому празднику в году – Хэллоуину, который официально отмечается в последний день октября. Мы приглашаем наших читателей составить компанию редакции портала Limon.ee, и выиграть возможность посетить один из квеструмов – «Пила» или «Сайлент Хилл» вместе с нами уже 21 октября, за 10 дней до праздника. Розыгрыш проводится на нашей странице в Facebook. Поучаствовать в нем можно прямо не выходя из данной новости. Окошко для игры найдете ниже. Победители смогут взять с собой в квест 1 друга или подругу, которым на момент проведения мероприятия исполнилось хотя бы 16 лет.
Внимание! Победителей розыгрыша ждут не только квесты вместе с работниками портала Limon.ee и другими участниками, но и приятное общение, а также фото-и видеосъемка.
«Сайлент Хилл»
Квест «Сайлент Хилл» позволит игроку очутиться в знаменитом заброшенном городке, который скрывает множество тайн и загадок. Сайлент Хилл – город, покрытый туманом и пеплом, а его обитатели не славятся дружелюбием. Вой сирены предвещает погружение во мрак и ужас, кровь леденеет, а руки начинает предательски сводить от страха.
Игра проводится при участии актера, до нее можно будет выбрать уровень страха.
«Пила»
Неужели это не кошмарный сон? Тебя похитили, чтобы сыграть в жестокую игру. Только самые смелые и стойкие духом смогут выбраться. А ты способен преодолеть свои тщательно скрываемые страхи и пожертвовать жизнью ради спасения команды? Пусть борьба за выживание начнётся прямо сейчас!
Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых.
Корни традиции облачения ряженых в пугающие костюмы на Хэллоуин лежат в стремлении древних кельтов запутать злых духов, вернувшихся на землю во время Самайна. Боясь встречи с привидением, люди надевали маски, выходя из дома. Увидев устрашающую маску, привидение могло принять человека за своего.
В ночь на Хэллоуин люди посещают соседние дома, что символизирует мертвых в поисках еды. Маски бесов и гоблинов представляют злых духов. Те, кто раздает сладости, представляют людей, которые пытаются умилостивить духов зла. Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова.
Смотрите розыгрыш ниже! Удачи в игре!