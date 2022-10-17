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«ПИЛА» ИЛИ «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»? ⟩ Выиграйте поход в самые жуткие квеструмы Таллинна вместе с редакцией Limon.ee

Limon.ee
Выиграйте поход в самые жуткие квеструмы Таллинна вместе с редакцией Limon.ee
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Фото из квеста «Сайлент Хилл»
Фото из квеста «Сайлент Хилл» Фото: Turok Nikita

Главный русский развлекательный портал Эстонии Limon.ee в этом году возобновляет встречи с читателями и проведение совместного досуга. В преддверии Хэллоуина мы приглашаем каждого из вас принять участие в розыгрыше, который мы организуем вместе с компанией по проведению квестов Ingame.

Мы заблаговременно решили готовиться к самому мистическому празднику в году – Хэллоуину, который официально отмечается в последний день октября. Мы приглашаем наших читателей составить компанию редакции портала Limon.ee, и выиграть возможность посетить один из квеструмов – «Пила» или «Сайлент Хилл» вместе с нами уже 21 октября, за 10 дней до праздника. Розыгрыш проводится на нашей странице в Facebook. Поучаствовать в нем можно прямо не выходя из данной новости. Окошко для игры найдете ниже. Победители смогут взять с собой в квест 1 друга или подругу, которым на момент проведения мероприятия исполнилось хотя бы 16 лет. 

Внимание! Победителей розыгрыша ждут не только квесты вместе с работниками портала Limon.ee и другими участниками, но и приятное общение, а также фото-и видеосъемка. 

«Сайлент Хилл»

Квест «Сайлент Хилл» позволит игроку очутиться в знаменитом заброшенном городке, который скрывает множество тайн и загадок. Сайлент Хилл – город, покрытый туманом и пеплом, а его обитатели не славятся дружелюбием. Вой сирены предвещает погружение во мрак и ужас, кровь леденеет, а руки начинает предательски сводить от страха.

Игра проводится при участии актера, до нее можно будет выбрать уровень страха. 

«Пила»

Неужели это не кошмарный сон? Тебя похитили, чтобы сыграть в жестокую игру. Только самые смелые и стойкие духом смогут выбраться. А ты способен преодолеть свои тщательно скрываемые страхи и пожертвовать жизнью ради спасения команды? Пусть борьба за выживание начнётся прямо сейчас!

Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых.

Корни традиции облачения ряженых в пугающие костюмы на Хэллоуин лежат в стремлении древних кельтов запутать злых духов, вернувшихся на землю во время Самайна. Боясь встречи с привидением, люди надевали маски, выходя из дома. Увидев устрашающую маску, привидение могло принять человека за своего.

В ночь на Хэллоуин люди посещают соседние дома, что символизирует мертвых в поисках еды. Маски бесов и гоблинов представляют злых духов. Те, кто раздает сладости, представляют людей, которые пытаются умилостивить духов зла. Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова.

Смотрите розыгрыш ниже! Удачи в игре!  

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