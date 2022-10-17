«ПИЛА» ИЛИ «САЙЛЕНТ ХИЛЛ»? ⟩ Выиграйте поход в самые жуткие квеструмы Таллинна вместе с редакцией Limon.ee

Неужели это не кошмарный сон? Тебя похитили, чтобы сыграть в жестокую игру. Только самые смелые и стойкие духом смогут выбраться. А ты способен преодолеть свои тщательно скрываемые страхи и пожертвовать жизнью ради спасения команды? Пусть борьба за выживание начнётся прямо сейчас!

Хэллоуин – современный международный праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Отмечается каждый год 31 октября, в канун Дня Всех Святых.

Корни традиции облачения ряженых в пугающие костюмы на Хэллоуин лежат в стремлении древних кельтов запутать злых духов, вернувшихся на землю во время Самайна. Боясь встречи с привидением, люди надевали маски, выходя из дома. Увидев устрашающую маску, привидение могло принять человека за своего.

В ночь на Хэллоуин люди посещают соседние дома, что символизирует мертвых в поисках еды. Маски бесов и гоблинов представляют злых духов. Те, кто раздает сладости, представляют людей, которые пытаются умилостивить духов зла. Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова.