БЫВАЕТ ЖЕ! ⟩ В США вылечили мужчину с аллергией на собственные оргазмы

Мужчина посещал множество врачей разных специальностей, в числе которых урологи, отоларингологи и инфекционисты, а также принимал антибиотики. При этом вылечиться ему не удавалось.

По словам ученых из Оклендского университета, это связано с тем, что многие врачи неверно диагностируют заболевание и назначают неправильные методы лечения. Однако мужчине все же удалось помочь – специалисты определили, что антигистаминный препарат фексофенадин снимает симптомы синдрома посторгазмического недомогания у мужчин на 90%.

Что известно об аллергии на оргазмы у мужчин

Это состояние известно как посторгазмическая болезнь (POIS). Страдающие им (почти всегда мужчины) после оргазма испытывают симптомы, похожие на сенную лихорадку или грипп: усталость, зуд в глазах, насморк и проблемы с памятью. Симптомы появляются после каждого или почти каждого оргазма, обычно в течение нескольких секунд, но иногда и до нескольких часов спустя, и могут длиться от двух до семи дней.

Причины такого состояния неизвестны, но есть подозрение, что это своего рода реакция гиперчувствительности на что-то в эякуляте человека. Например, у большинства людей с постооргазмической болезнью был положительный аллергический кожный тест при использовании их семенной жидкости в качестве аллергена.

Американец вспомнил, что первый эпизод POIS произошел после того, как он вылечился от острого эпидидимита — воспаления вокруг определенной области мошонки. Эпидидимит часто провоцирует инфекция мочевыводящих путей или бактериальная инфекция, передающаяся половым путем. Врачи предполагают, что эта инфекция вызвала цепную реакцию, в результате которой иммунная система мужчины стала чувствительной к его семенной жидкости.

Синдром посторгазмического недомогания похож на аллергию с симптомами ОРВИ –мужчину лихорадит, он начинает чихать и кашлять каждый раз после оргазма. Также у него начинают опухать лимфоузлы на лице и шее, появляются сыпь, проблемы с речью, концентрацией внимания и памятью.

Симптомы могут появиться из-за инфекции или повреждений, которые приводят к попаданию маленького количества спермы в кровоток.