Четыре модные ошибки, которые резко старят женщин после 40 лет: объясняет стилист

Вот этот пункт – органичность – и лежит в основе «возрастного» гардероба. Никто не может запретить тебе носить мини-платья, если они тебе нравятся: главное, чтобы одежда сидела на тебе естественно, и ты чувствовала себя хорошо. Но при этом Грейс не отрицает, что есть определенные закономерности, шаблоны, которым проще всего следовать в разные периоды жизни. И, как следствие, есть типичные ошибки, которые женщины совершают, пытаясь найти новый стиль.

Итак, вот 4 типичные ошибки по версии Ганем, которые совершают модницы после сорока и получают пару лишних лет сверху.