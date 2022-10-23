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Четыре модные ошибки, которые резко старят женщин после 40 лет: объясняет стилист

Limon.ee
Четыре модные ошибки, которые резко старят женщин после 40 лет: объясняет стилист
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Модница. Иллюстративное фото
Модница. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В последнее время все чаще вдохновляемся фэшн-экспертами, разменявшими пятый или даже шестой десяток. У них, в отличие от многих юных модниц, есть устоявшийся стиль, знаковые для них фишки и огромный опыт составления аутфитов. И они точно знают, какие вещи не стоит носить в каждом периоде жизни, пишет thevoicemag.ru.

Сколько бы лет нам ни было, каждый раз смотрим на Грейс Ганем и думаем: «Вот вырасту, хочу быть, как она». Потому что гардероб и стиль этой 54-летней модницы из Монреаля просто невероятен! На собственном примере она доказывает девушкам, что как таковых запретов в моде нет, и в любом возрасте можно носить все, что твоей душеньке угодно, главное, чтобы это было органично.

Вот этот пункт – органичность – и лежит в основе «возрастного» гардероба. Никто не может запретить тебе носить мини-платья, если они тебе нравятся: главное, чтобы одежда сидела на тебе естественно, и ты чувствовала себя хорошо. Но при этом Грейс не отрицает, что есть определенные закономерности, шаблоны, которым проще всего следовать в разные периоды жизни. И, как следствие, есть типичные ошибки, которые женщины совершают, пытаясь найти новый стиль.
 
Итак, вот 4 типичные ошибки по версии Ганем, которые совершают модницы после сорока и получают пару лишних лет сверху.
 
 
Всего один яркий цвет или принт

Колорблокинг – крайне занимательное занятие, которое за считанные секунды изменит весь твой look. Вещи останутся теми, главное — поэкспериментировать с палитрой.

«Убийственные каблуки»

В английском языке есть выражение killer heels — это сногсшибательные каблуки. И порой «сшибание с ног» происходит в прямом смысле. Носить каблуки еще нужно уметь, и порой лучше носить сапоги на плоской подошве, чем шпильки с пуховиком.

Игнорировать мужскую секцию

Грейс считает, что если твоей фигуре объективно малы или неудобны женские размеры, нет ничего зазорного в том, чтобы присмотреть хороший оверсайз в мужском отделе. Потому что именно там обычно прячутся самые комфортные и стильные пиджаки и рубашки.

Поиск идеально совпадающих аксессуаров

Однаковый цвет сумочки и туфель уже давно не в моде, как и совпадение оттенка платка и узора на колготках. Перестань накручивать себя и искать какую-то совершенную цветовую комбинацию. На самом деле роскошь кроется в простоте и легкой небрежности!
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