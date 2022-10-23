В последнее время все чаще вдохновляемся фэшн-экспертами, разменявшими пятый или даже шестой десяток. У них, в отличие от многих юных модниц, есть устоявшийся стиль, знаковые для них фишки и огромный опыт составления аутфитов. И они точно знают, какие вещи не стоит носить в каждом периоде жизни, пишет thevoicemag.ru.
Четыре модные ошибки, которые резко старят женщин после 40 лет: объясняет стилист
Сколько бы лет нам ни было, каждый раз смотрим на Грейс Ганем и думаем: «Вот вырасту, хочу быть, как она». Потому что гардероб и стиль этой 54-летней модницы из Монреаля просто невероятен! На собственном примере она доказывает девушкам, что как таковых запретов в моде нет, и в любом возрасте можно носить все, что твоей душеньке угодно, главное, чтобы это было органично.
Колорблокинг – крайне занимательное занятие, которое за считанные секунды изменит весь твой look. Вещи останутся теми, главное — поэкспериментировать с палитрой.
«Убийственные каблуки»
В английском языке есть выражение killer heels — это сногсшибательные каблуки. И порой «сшибание с ног» происходит в прямом смысле. Носить каблуки еще нужно уметь, и порой лучше носить сапоги на плоской подошве, чем шпильки с пуховиком.
Игнорировать мужскую секцию
Грейс считает, что если твоей фигуре объективно малы или неудобны женские размеры, нет ничего зазорного в том, чтобы присмотреть хороший оверсайз в мужском отделе. Потому что именно там обычно прячутся самые комфортные и стильные пиджаки и рубашки.
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