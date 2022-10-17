Эротический массаж со счастливым концом обернулся для эстонца настоящим кошмаром

Кристьян вспоминает, что эта история началась с сентябрьского счета за электричество. Несмотря на довольно экономный образ жизни, счет оказался неоправданно высоким.

«Конечно, оплатил его. Потом пошел в продуктовый магазин – если пару дней не ходить, то цены заметно вырастают за это время», – рассказывает мужчина.

Дети у мужчины уже большие, но еще живут с родителями. Жена, по словам мужчины, с каждым годом становится для него всё более чужой, а интимная жизнь вовсе сошла на нет. Со всеми этими мыслями и переживаниями у Кристьяна возникла идея воспользоваться услугами жрицы любви. Где-то там должны быть огонь и страсть, которые постепенно пробуждают угасающего человека, заставляют его глаза сверкать, а кровь бурлить.

Плата за удовольствия совсем не высока

Почему же проститутка, а не любовница? Кристьян знает точно – он не хочет быть привязанным к кому-то. «Нет необходимости в постоянных встречах, подарках и беседах. И беспокоиться о том, знает жена или нет. Рано или поздно все женщины становятся одинаковыми, а у меня уже есть одна, другая мне не нужна», – рассуждает он.

В то же время Кристьян чувствовал, что хочет чего-то другого и немного особенного. Он подумал и решил попробовать эротический массаж.