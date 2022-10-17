Мужчина средних лет по имени Кристьян решил сбежать от жизненных трудностей в теплые объятия незнакомой ему женщины, чтобы проверить, на что способны женские руки, за работу которых он платит, пишет издание Nelli Teataja.
Эротический массаж со счастливым концом обернулся для эстонца настоящим кошмаром
Кристьян вспоминает, что эта история началась с сентябрьского счета за электричество. Несмотря на довольно экономный образ жизни, счет оказался неоправданно высоким.
«Конечно, оплатил его. Потом пошел в продуктовый магазин – если пару дней не ходить, то цены заметно вырастают за это время», – рассказывает мужчина.
Дети у мужчины уже большие, но еще живут с родителями. Жена, по словам мужчины, с каждым годом становится для него всё более чужой, а интимная жизнь вовсе сошла на нет. Со всеми этими мыслями и переживаниями у Кристьяна возникла идея воспользоваться услугами жрицы любви. Где-то там должны быть огонь и страсть, которые постепенно пробуждают угасающего человека, заставляют его глаза сверкать, а кровь бурлить.
Плата за удовольствия совсем не высока
Почему же проститутка, а не любовница? Кристьян знает точно – он не хочет быть привязанным к кому-то. «Нет необходимости в постоянных встречах, подарках и беседах. И беспокоиться о том, знает жена или нет. Рано или поздно все женщины становятся одинаковыми, а у меня уже есть одна, другая мне не нужна», – рассуждает он.
В то же время Кристьян чувствовал, что хочет чего-то другого и немного особенного. Он подумал и решил попробовать эротический массаж.
«Это казалось таким праздничным мероприятием, как будто идешь в ресторан, а не в столовую или готовишь еду дома. Что кто-то прилагает усилия ради меня и чтобы доставить мне удовольствие – и, несмотря на растущую стоимость жизни, у меня есть деньги, чтобы заплатить за это».
Мужчина начал с просмотра объявлений и признался, что у него нет проблем с платежеспособностью. Самые дешевые цены начинаются от 15 евро. Правда, за пределами Таллинна, в более мелких местах. В центре города цены начинались от 20-30 евро.
«Реклама была на плохом эстонском языке, но это меня не беспокоит. Я не собираюсь там писать. А русские женщины, пожалуй, еще горячее!»
Когда Кристьян нашел объявление о сексуальном массаже со счастливым концом за 55 евро, он решил, что это именно то, что он хочет попробовать.
«Только представьте, две женщины...», – улыбка появляется на его лице.
Хорошего массажа не дождаться...
Массажистки, как говорит Кристьян, работают в районе Келдримяэ в Таллинне. Получив адрес и согласовав время, мужчина направился в указанном направлении и позвонил в дверной звонок точно в назначенную минуту.
В реальной жизни женщины были немного старше и выглядели более потрепанными, чем ему показалось по голосу в телефонной трубке, но, тем не менее, они были милыми и ухоженными.
Кристьян положил одежду туда, куда было показано. Дома он уже принял душ и надел чистую одежду. Он был бы рад снять и трусы, но женщины дали ему понять, что в такие игры не играют.
Халат быстро соскользнул с плеч одной из массажисток. Кристьян заметил, что на женщине были маленькие шелковые трусики, но мужчина не возражал.
Мужчину уложили на живот прямо на ковре, а женщина в трусиках присела к нему на спину. «Массаж этот больше напоминал легкие поглаживания», – вспоминает мужчина. Но как бывший спортсмен со стажем, он надеялся, что перед счастливым концом будут хорошенько проработаны все мышцы. Но клиент практически сразу понял, что он хочет слишком много. Эта женщина просто погладила. Но, к счастью, несколько раз.
Совсем не сексуально!
Но что по-настоящему беспокоило мужчину, так это то, что часть тела, наиболее тесно связанная со счастливым концом, называемая Маленьким Кристьяном, никак не реагировала на происходящее. Маленького Кристьяна совершенно не волновало, что в этот момент спину Большого Кристьяна массирует тетя средних лет в шелковых трусах.
Тогда в процесс вмешалась вторая тетя. «Итак, золотко, сейчас мы тебя перевернем на спину и начнется самая приятная часть...», – сказала женщина.
В этот момент Кристьяну вспомнились сразу же несколько людей: районный врач в детстве. Классный руководитель в начальной школе. Физиотерапевт, оказывающий помощь после соревнований.
Уже тогда он понимал, что никаких незабываемых эротических впечатлений не получит. Вся эта ситуация не была для него сексуальной ни на грамм.
Мужчина вздохнул, но, будучи в целом довольно оптимистичным авантюристом, он решил извлечь из ситуации максимум пользы. В конце концов, деньги были заплачены, и вряд ли уместно говорить незнакомым женщинам, что они ужасно непривлекательны.
Вспомнил в этот момент о жене
Мужчина послушно перевернулся на спину и позволил двадцати благородным пальцам незнакомых женщин добраться до своей самой нежной части тела.
Он закрыл глаза и представил себе всех красивых женщин, с которыми жизнь сводила его в молодые годы. Некоторые из них действительно побывали в постели, некоторые были привлекательны только на фотографиях или на киноэкране.
Где-то вдалеке мужчина почувствовал, что «массажистки» не совсем довольны им. Кристьян тоже был ими недоволен – ему хотелось бы, чтобы во всей этой оплачиваемой деятельности было больше взаимодействия, чтобы внимание привлекал как сам мужчина, так и его ноги. Временами ощупывание даже вызывало неприятные ощущения.
Но потом мысли мужчины снова ушли от квартиры и занятий, на ум приходили всякие приятные вещи. Вспомнилась даже его собственная жена – как в молодости он получил от нее за посиделки у друзей...
И о чудо! Маленький Кристьан среагировал, и массаж завершился благополучно. «На финише у тетушек были вполне довольные лица, как будто они одержали великую победу», – размышляет Кристьян.
Сам мужчина тоже счастлив. Опыт – это опыт. Но мужчина точно не хочет возвращаться в ту квартиру в Кельдримяэ.