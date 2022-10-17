Темные времена и вторжение пришельцев: что напророчила Ванга на конец 2022 года

Баба Ванга прославилась на весь мир даром предсказания, который ей приписывали. Вангелия Пандева Гуштерова когда-то увидела Вторую мировую войну до ее начала, появление ядерного оружия, перестройку и развал СССР. Ее прогнозы изучают из года в год, находя всё новые и новые ключи к разгадкам будущего. Текущий 2022-й самая известная болгарская слепая назвала «годом перемен». Теперь, когда год почти на исходе, все понимают почему. Что пророчила Ванга на конец 2022 года?

Таинственная эпидемия

Оптимизма метафорические фразы, которыми сыпала провидица, не внушают. Ванга предсказывала, что времена под конец 2022-го настанут мрачные, темные. В виде эпидемии другой болезни вернется пандемия, бушевавшая в 2021-м и унесшая миллионы жизней. По прогнозам Ванги, климат изменится и замороженные частицы вируса начнут поступать в воздух. Толкователи не исключают, что речь Ванга вела всё же о новых штаммах коронавируса.

Борьба за воду

Ванга видела, что в конце 2022-го в ряде стран мира начнется нехватка питьевой воды. Следствием станут попытки политиков найти альтернативные пути ее получения. «Будет катастрофа. Воды не станет. Нечего будет людям пить. Все будут драться за воду. Закрывать ее в банки. Она станет дороже нефти и золота. Люди будут ходить и обменивать золото на воду», – такими откровениями огорошила Ванга.

Болгарская слепая говорила, что планета начнет мстить людям за халатное отношение к глобальным катастрофам: Индии она предрекла массовый голод, а Австралии и странам Азии «сильные приступы наводнений», множественные землетрясения и даже цунами.

Вторжение пришельцев в 2022 году