Аферистка Анна Сорокина дала интервью Ксении Собчак и высказалась о конфликте на Украине, мошенничестве и жизни в тюрьме

Я думаю, что если кто-то дает вам деньги, он ждет чего-то взамен. Мне казалось, что если я буду брать деньги в банке, я не буду чувствовать себя зависимой. У всех есть своя мотивация, и трудно делать по-своему, когда тебя спонсирует человек со своими собственными целями.

О сериале «Изобретая Анну»

Это более театральная версия моей истории. Скажем так, сюжет сериала был вдохновлен моей историей, поэтому далеко не все показано точно.

В феврале на Netflix вышел сериал о ее истории, за который Делви получила 320 тысяч долларов, большая часть из них пошла на покрытие долгов.

Почему она не вышла замуж за богатого мужчину

Это тоже наложило бы на меня определенные обязательства. А что если я его разлюблю и захочу расстаться? Это же мне придется искать нового парня, готового дать мне 30 млн долларов, чтобы спокойно расстаться с первым. Это же такая головная боль! А использовать свое тело — это же низко, это почти проституция. Вместо того чтобы с кем-то флиртовать и давать им надежду, я решила давать надежду финансовым организациям.

О тюрьме