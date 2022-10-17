ИСТЕРИКА В СОЦСЕТЯХ ⟩ Жители Эстонии высмеяли памятник Константину Пятсу в центре Таллинна, и вот почему...

В понедельник утром бюст Константина Пятса прибыл на исторический Новый рынок за театром «Эстония». И хотя официально памятник будет открыт только в пятницу, он уже вызвала немалый ажиотаж в соцсетях.

«С сегодняшнего дня в Таллинне невероятная скульптура, предсказывающая погоду», – шутит журналист Каупо Мейель в Фейсбуке. «Голова у Пятса светлая – солнечная погода. Пятс в серых пятнах – временами осадки. Голова Пятса темная – сильный дождь. Белая шапка на голове Константина Пятса – снегопад. У Пятса появилась белая борода – метель. Голова Пятса улетела – шторм».

Некоторые пользователи Сети оставили свои комментарии под публикацией: «Низ головы Константина Пятса мокрый – чья-то собака сделала пи-пи» и «Не видно –туман».

Установка монумента Константину Пятсу Фото: Eero Vabamägi

«Ну, вот так статуя...», – Эева Хельме также прокомментировала пост.

Пост, о котором идет речь, также заставил работать создателей мемов, люди оставили несколько «произведений искусства» в комментариях.

Памятник Пятсу также был предметом обсуждения среди пользователей Твиттера. «Неужели никто здесь не подумал о сочетании материала и погоды? Как будто у Пятса какое-то неконтролируемое кожное заболевание», – написал один из читателей в Твиттере. «Пятс использует камуфляж, чтобы не пугать прохожих», –пошутил другой.

В разделе комментариев было высказано мнение, что, возможно, статую можно покрыть водоотталкивающим средством.

päts with a patch https://t.co/ogIj7gAv77 — Mihkel Ronk (@koosolek) October 17, 2022