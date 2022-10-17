«Неужели никто здесь не подумал о сочетании материала и погоды? Как будто у Пятса какое-то неконтролируемое кожное заболевание», – пишет наблюдательный гражданин в Твиттере, пишет Elu24.
ИСТЕРИКА В СОЦСЕТЯХ ⟩ Жители Эстонии высмеяли памятник Константину Пятсу в центре Таллинна, и вот почему...
В понедельник утром бюст Константина Пятса прибыл на исторический Новый рынок за театром «Эстония». И хотя официально памятник будет открыт только в пятницу, он уже вызвала немалый ажиотаж в соцсетях.
«С сегодняшнего дня в Таллинне невероятная скульптура, предсказывающая погоду», – шутит журналист Каупо Мейель в Фейсбуке. «Голова у Пятса светлая – солнечная погода. Пятс в серых пятнах – временами осадки. Голова Пятса темная – сильный дождь. Белая шапка на голове Константина Пятса – снегопад. У Пятса появилась белая борода – метель. Голова Пятса улетела – шторм».
Некоторые пользователи Сети оставили свои комментарии под публикацией: «Низ головы Константина Пятса мокрый – чья-то собака сделала пи-пи» и «Не видно –туман».
«Ну, вот так статуя...», – Эева Хельме также прокомментировала пост.
Пост, о котором идет речь, также заставил работать создателей мемов, люди оставили несколько «произведений искусства» в комментариях.
Памятник Пятсу также был предметом обсуждения среди пользователей Твиттера. «Неужели никто здесь не подумал о сочетании материала и погоды? Как будто у Пятса какое-то неконтролируемое кожное заболевание», – написал один из читателей в Твиттере. «Пятс использует камуфляж, чтобы не пугать прохожих», –пошутил другой.
В разделе комментариев было высказано мнение, что, возможно, статую можно покрыть водоотталкивающим средством.
päts with a patch https://t.co/ogIj7gAv77— Mihkel Ronk (@koosolek) October 17, 2022
Константин Пятс – эстонский государственный и политический деятель, возглавлявший Эстонскую Республику с 1918 по 1940 годы. Государственный старейшина, премьер-министр и президент Эстонии. Почетный гражданин Таллинна.