В обнимку с Макаревичем и Гребенщиковым: подтянутая Алла Пугачева опубликовала свежее фото

Борис Гребенщиков дал концерт в воскресенье в Тель-Авиве. На шоу побывала Алла Пугачева, которая 29 сентября во второй раз в нынешнем году приехала в Израиль. Певица надела белую блузу и черный жакет, а также повесила на шею массивное украшение. Взгляд певицы обрамляли стильные черно-белые очки.