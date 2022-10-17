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В обнимку с Макаревичем и Гребенщиковым: подтянутая Алла Пугачева опубликовала свежее фото

Limon.ee
В обнимку с Макаревичем и Гребенщиковым: подтянутая Алла Пугачева опубликовала свежее фото
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Sergei Karpukhin

Примадонна появилась на концерте Гребенщикова в Тель-Авиве. После мероприятия Алла Пугачева выложила дружеское селфи в компании Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.

Борис Гребенщиков дал концерт в воскресенье в Тель-Авиве. На шоу побывала Алла Пугачева, которая 29 сентября во второй раз в нынешнем году приехала в Израиль. Певица надела белую блузу и черный жакет, а также повесила на шею массивное украшение. Взгляд певицы обрамляли стильные черно-белые очки.

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