Гороскоп Таро на неделю 17-23 октября: Овнам - разочарование в любви, Львам - неожиданные перемены

На этой неделе вы будете застигнуты врасплох, так как в ваш мир придет что-то, чего вы никак не ждали. Это не хорошо и не плохо, но это то, что потребует вашего внимания, и вы не сможете избежать участия в этой ситуации.

Просто поменяйте отношение к тому, что происходит. Эти события - сюрприз, но лишь от вас зависит, ужасный он или чудесный.

Гороскоп Таро на неделю – Дева

Карта недели: 5 жезлов

На этой неделе вам предстоит битва, в которой вы так не хотели участвовать. Вы чувствуете, что ваша жизнь приносила вам благословение за благословением, но теперь произойдет что-то, что будет бесконечно вас огорчать.

Гороскоп Таро на неделю - Весы

Карта недели: 8 пентаклей

Вы заняты своими мыслями и поступаете так, как считаете нужным. Работа приносит удовольствие, вам нравится участвовать в каком-то безумном проекте.

На этой неделе вы полностью заняты чем-то творческим, что сделает вас счастливыми. В целом, все будет получаться как нельзя лучше.

Гороскоп Таро на неделю – Скорпион

Карта недели: 3 кубков, перевернутая

У Скорпионов будет желание что-то срочно завершить. Вы не готовы ждать, и ваше терпение закончилось.

Все мысли представителей знака сосредоточены на работе. Вы добьетесь успеха в этом вопросе, неделя завершится с чувством выполненного долга и удовлетворения.

Гороскоп Таро на неделю – Стрелец