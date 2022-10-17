16 октября 2004 года девятилетний Тамбет бесследно исчез. Его мать спросила его, какую книгу он хотел бы прочитать, а затем поехала на велосипеде в библиотеку. Мать Тамбета в то время даже в страшном сне не могла представить, что больше никогда не увидит своего сына, пишет SA Kadunud на своей странице в Facebook.
ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 18 ЛЕТ НАЗАД ⟩ Исчезнувшего тогда 9-летнего мальчика Тамбета до сих пор ищет вся Эстония
Это была суббота. Календарь на стене маленького желтого дома в деревне Паписсааре, Сааремаа, показывал дату 16 октября 2004 года. Мать девятилетнего Тамбета рано утром села на велосипед, чтобы проехать несколько километров до библиотеки в деревне Кихельконна. На вопрос матери, что взять ему почитать, Тамбет ответил: «Возьми что-нибудь захватывающее, но не из книг о мудрости, я их все прочитал...».
В то время мать Тамбета даже не предполагала, что больше никогда не увидит своего сына.
Возвращаясь домой, мать заметила, что сосед вызвал пожарных к горевшему рядом с его домом автохламу. Предполагалось, что автомобиль, припаркованный рядом с лесом, мог поджечь маленький Тамбет, такую же версию выдвинул отец ребенка Карл: «Это свинство устроил наш парень, скорее найди его!»
Но Тамбета нигде не было. Когда стемнело, его мать вызвала полицию. «Это был теплый день 16 октября 2004 года» – вот что рассказала мать Тамбета в интервью Ааре Рюйтелю, лидеру организации SA Kadunud, в семейном доме в деревне Паписсааре, когда они впервые встретились 19 октября 2016 года. В тот роковой вечер полицейские посоветовали ей позвонить еще раз утром, если мальчик не объявится.
Тамбет был одет в серо-голубую пластиковую куртку с красными полосами, темно-зеленый спортивный костюм и резиновые сапоги синего цвета с желтой подошвой.
Ааре Рюйтеля обрадовало известие о том, что в первые дни после исчезновения ребенка поиски велись очень активно. Катрийн, например, сварила картошку в своем доме для волонтеров, школьников, полицейских и других участников поисков, а позже сказала, что там было сто человек. Даже поисковые собаки были привлечены. Несколько человек сказали, что если бы они нашли что-нибудь в лесу, то сообщили бы об этом в полицию. Но Тамбета не было нигде, как сквозь землю провалился.
Предполагаемая теория об исчезновении Тамбета не утихает на протяжении многих лет. Говорят, что речь идет о человеке, к которому, к сожалению, больше нельзя обратиться с вопросом или за объяснениями, потому что в 2011 году этот человек унес знания с собой в могилу. Если он вообще знал о месте и способе исчезновения Тамбета.
Есть ряд задач и вопросов, над которыми нужно работать и дальше, чем SA Kadunud несколько раз в год и занимается, когда находит время для посещения этой деревни. Где-то там лежат маленькие резиновые сапожки на желтой подошве, которые должны привести поисковиков к ответу на вопрос, что же на самом деле случилось с девятилетним мальчиком в ту субботу 18 лет назад. Именно для поиска ответов на эти вопросы и создано целевое учреждение Kadunud.
Если есть кто-то, кто может помочь раскрыть исчезновение Тамбета, пожалуйста, сообщите об этом Ааре Рюйтелю.