ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ 18 ЛЕТ НАЗАД ⟩ Исчезнувшего тогда 9-летнего мальчика Тамбета до сих пор ищет вся Эстония

Это была суббота. Календарь на стене маленького желтого дома в деревне Паписсааре, Сааремаа, показывал дату 16 октября 2004 года. Мать девятилетнего Тамбета рано утром села на велосипед, чтобы проехать несколько километров до библиотеки в деревне Кихельконна. На вопрос матери, что взять ему почитать, Тамбет ответил: «Возьми что-нибудь захватывающее, но не из книг о мудрости, я их все прочитал...».

В то время мать Тамбета даже не предполагала, что больше никогда не увидит своего сына.

Возвращаясь домой, мать заметила, что сосед вызвал пожарных к горевшему рядом с его домом автохламу. Предполагалось, что автомобиль, припаркованный рядом с лесом, мог поджечь маленький Тамбет, такую же версию выдвинул отец ребенка Карл: «Это свинство устроил наш парень, скорее найди его!»

Но Тамбета нигде не было. Когда стемнело, его мать вызвала полицию. «Это был теплый день 16 октября 2004 года» – вот что рассказала мать Тамбета в интервью Ааре Рюйтелю, лидеру организации SA Kadunud, в семейном доме в деревне Паписсааре, когда они впервые встретились 19 октября 2016 года. В тот роковой вечер полицейские посоветовали ей позвонить еще раз утром, если мальчик не объявится.

Тамбет был одет в серо-голубую пластиковую куртку с красными полосами, темно-зеленый спортивный костюм и резиновые сапоги синего цвета с желтой подошвой.