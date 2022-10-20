С того дня как шах Ирана Мохаммед Реза Пехвели в 1972 году приезжал в Эстонии и ужинал вместе со своей красавицей женой в таллиннском ресторане Kännu Kukk, много воды утекло. И вот уже жители Эстонии путешествуют в Иран и ужинают в ресторанах за смешные по сравнению с нашими цены.
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ВИДЕО ⟩ По следам Александра Македонского: таллиннский гид рассказывает, почему нужно съездить в Иран
По следам Александра Македонского: таллиннский гид рассказывает, почему нужно съездить в Иран
Основатель Таллиннского клуба гидов Елена Матоян, объездив полмира, несколько лет назад начала делать туры в Иран. «Это страна окружена большим количеством предрассудков, однако, приезжая туда, мы быстро меняем свое мировоззрение», – говорит Лена. Иран – это километры Великого Шелкового пути, древний город Персеполис, который дотла спалил Александр Македонский, а ныне это Шираз, жемчужина древней Персии Исфахан, современный мегаполис Тегеран и колоритные базары, где, по словам побывавших там, оживают сюжеты из сказки «Тысяча и одна ночь».