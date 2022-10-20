ВИДЕО ⟩ По следам Александра Македонского: таллиннский гид рассказывает, почему нужно съездить в Иран

С того дня как шах Ирана Мохаммед Реза Пехвели в 1972 году приезжал в Эстонии и ужинал вместе со своей красавицей женой в таллиннском ресторане Kännu Kukk, много воды утекло. И вот уже жители Эстонии путешествуют в Иран и ужинают в ресторанах за смешные по сравнению с нашими цены.