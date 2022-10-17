В начале сентября, когда умерла Елизавета II, тысячи англичан и гостей Великобритании выражали свою признательность королеве, принося цветы и игрушки к воротам ее резиденций. Многие оставляли там плюшевых медведей, в частности, мишку Паддингтона – культового героя для британцев, пишет Супер.
Что сделают с игрушками, которые британцы оставляли у резиденций Елизаветы II после ее смерти
Что сделают с игрушками, которые британцы оставляли у резиденций Елизаветы II после ее смерти
В какой-то момент Букингемский дворец попросил подданных не покупать игрушки, потому что после будет трудно решить их судьбу. Ведь все эти тысячи медвежат нужно куда-то определить, а не просто выкинуть.
Про судьбу цветов, оставленных в память о королеве, мы уже писали. Теперь решено, что будет с игрушками: их Дворец решил передать детской благотворительной организации Barnardo's – их подопечным медвежата точно будут нужнее.
Все игрушки тщательно вычистили, а в подтверждение сделали фото с королевой-консорт Камиллиой в Кларенс-хаусе – резиденции нынешнего короля Карла III.
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