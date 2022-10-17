Что сделают с игрушками, которые британцы оставляли у резиденций Елизаветы II после ее смерти

В какой-то момент Букингемский дворец попросил подданных не покупать игрушки, потому что после будет трудно решить их судьбу. Ведь все эти тысячи медвежат нужно куда-то определить, а не просто выкинуть.

Про судьбу цветов, оставленных в память о королеве, мы уже писали. Теперь решено, что будет с игрушками: их Дворец решил передать детской благотворительной организации Barnardo's – их подопечным медвежата точно будут нужнее.

Все игрушки тщательно вычистили, а в подтверждение сделали фото с королевой-консорт Камиллиой в Кларенс-хаусе – резиденции нынешнего короля Карла III.