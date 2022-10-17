Стало известно, какие четыре страны отказались от участия в Евровидении

Первым «отказником» стала Черногория. Государственная телерадиокомпания RTCG обосновала решение недостатком бюджета. «Помимо значительных расходов на регистрационный взнос, а также на пребывание в Великобритании, мы столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров», – сказано в заявлении.

Из-за высоких расходов, вызванных экономическим и энергетическим кризисом, Македония также не будет посылать своего участника в Ливерпуль. Кроме того, из-за финансовых проблем на конкурс не вернутся исполнители из Боснии и Герцеговины. Страна не выступает на Евровидении с 2017 года, и шансов на триумфальный камбэк в этом и последующем году, увы, тоже нет.

Не досчитаются организаторы и Болгарии: национальный вещатель заявил, что «эта программа больше не представляет интереса» для зрителей, а потому под вопросом принципиальное участие страны во всех последующих конкурсах. И наконец, к списку может присоединиться Словения. Там недавно заявили, что страна не должна участвовать в Евровидении из-за низких рейтингов, но официального заявления об отказе не последовало.