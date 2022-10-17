Чеснок, имея много полезных для человека свойств, все же может быть опасен для тех, кто имеет некоторые заболевания, пишет Главред.
В невероятной пользе чеснока есть подвох: кому его есть опасно
В чем польза чеснока
Чеснок обладает свойством понижать давление и минимизировать нагрузку на сердце. Также этот овощ способен понижать "вредный" холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Также компоненты активного вещества аллицина вступают в реакцию с красными кровяными клетками, образуя сероводород.
В чесноке содержатся и фитонциды – летучие вещества, которые выделяют растения. Они подавляют рост бактерий и вирусов, грибов. Фитонциды не только убивают простейших, но и стимулируют рост других микроорганизмов, которые являются антагонистами вредоносных форм. Это помогает бороться и с паразитами в кишечнике.
В чем вред чеснока
Чеснок – достаточно агрессивный продукт. Много чеснока есть нельзя, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой.
Кому нельзя есть чеснок
"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", – уточняет диетолог.
Она не советует злоупотреблять чесноком и тем людям, которые не имеют заболеваний желудочно-кишечного тракта.
"Если нет проблем с желудком, с кишечником, нет дискомфорта от употребления чеснока, то его можно есть. В день это будет пара долек. Но если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то даже такое количество – это много", – пояснила эксперт.