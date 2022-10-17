В невероятной пользе чеснока есть подвох: кому его есть опасно

В чем польза чеснока

Чеснок обладает свойством понижать давление и минимизировать нагрузку на сердце. Также этот овощ способен понижать "вредный" холестерин, который провоцирует образование атеросклеротических бляшек. Также компоненты активного вещества аллицина вступают в реакцию с красными кровяными клетками, образуя сероводород.

В чесноке содержатся и фитонциды – летучие вещества, которые выделяют растения. Они подавляют рост бактерий и вирусов, грибов. Фитонциды не только убивают простейших, но и стимулируют рост других микроорганизмов, которые являются антагонистами вредоносных форм. Это помогает бороться и с паразитами в кишечнике.

В чем вред чеснока

Чеснок – достаточно агрессивный продукт. Много чеснока есть нельзя, тем более на голодный желудок. Он вызывает активное выделение желудочного сока, а без пищи это вредно для слизистой.

Кому нельзя есть чеснок

"Противопоказан чеснок людям с открытыми язвами желудка. Еще его нельзя есть людям с гастритом, который находится не в ремиссии, а в активной стадии, сырой чеснок тоже противопоказан. Если человек с подобной проблемой все-таки съест чеснок, то получит боль и дискомфорт в желудке", – уточняет диетолог.

Она не советует злоупотреблять чесноком и тем людям, которые не имеют заболеваний желудочно-кишечного тракта.