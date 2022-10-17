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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красный свет и большая очередь поклонников: в Таллинне выступил Артем Пивоваров

Limon.ee
Красный свет и большая очередь поклонников: в Таллинне выступил Артем Пивоваров
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В воскресенье вечером, 16 октября, в Таллинне выступил украинский певец Артем Пивоваров. Концерт прошел в столичном клубе CatHouse. Уже за час до концерта на улице собралась большая очередь поклонников исполнителя хита «Дежавю».

Два этажа таллиннского клуба заполнили почитатели творчества украинского артиста. На концерте были вывешены украинские флаги.

«На концерт была большая очередь, к сожалению, мы не достояли до конца. Мне стало плохо и мы уехали домой, – рассказывает Юлия. – Народу было очень много, все ждали! Я потом в инстаграме смотрела, какой вайб там был».

«Яркий красный свет, громкая музыка – все вживую, с духовыми инструментами. Это все было очень мощно», – говорит Андрей.

«Это было очень мощно, столько драйва, позитива. Как приятно, когда артист отдает себя публике целиком», – говорит Анастасия, которая пришла на концерт с подругой.

Интервью с Пивоваровым в преддверии концерта смотрите ЗДЕСЬ!

Сейчас со своими музыкантами Артем Пивоваров делает большой тур по странам Европы в поддержку Украины. Концерт в Таллинне прошел вслед за выступлением артиста в Риге. Все собранные деньги будут направлены в благотворительный фонд.

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