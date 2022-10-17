ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красный свет и большая очередь поклонников: в Таллинне выступил Артем Пивоваров

Два этажа таллиннского клуба заполнили почитатели творчества украинского артиста. На концерте были вывешены украинские флаги.

«На концерт была большая очередь, к сожалению, мы не достояли до конца. Мне стало плохо и мы уехали домой, – рассказывает Юлия. – Народу было очень много, все ждали! Я потом в инстаграме смотрела, какой вайб там был».

«Яркий красный свет, громкая музыка – все вживую, с духовыми инструментами. Это все было очень мощно», – говорит Андрей.

«Это было очень мощно, столько драйва, позитива. Как приятно, когда артист отдает себя публике целиком», – говорит Анастасия, которая пришла на концерт с подругой.

Интервью с Пивоваровым в преддверии концерта смотрите ЗДЕСЬ!