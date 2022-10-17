В воскресенье вечером, 16 октября, в Таллинне выступил украинский певец Артем Пивоваров. Концерт прошел в столичном клубе CatHouse. Уже за час до концерта на улице собралась большая очередь поклонников исполнителя хита «Дежавю».
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Красный свет и большая очередь поклонников: в Таллинне выступил Артем Пивоваров
Два этажа таллиннского клуба заполнили почитатели творчества украинского артиста. На концерте были вывешены украинские флаги.
«На концерт была большая очередь, к сожалению, мы не достояли до конца. Мне стало плохо и мы уехали домой, – рассказывает Юлия. – Народу было очень много, все ждали! Я потом в инстаграме смотрела, какой вайб там был».
«Яркий красный свет, громкая музыка – все вживую, с духовыми инструментами. Это все было очень мощно», – говорит Андрей.
«Это было очень мощно, столько драйва, позитива. Как приятно, когда артист отдает себя публике целиком», – говорит Анастасия, которая пришла на концерт с подругой.
Интервью с Пивоваровым в преддверии концерта смотрите ЗДЕСЬ!
Сейчас со своими музыкантами Артем Пивоваров делает большой тур по странам Европы в поддержку Украины. Концерт в Таллинне прошел вслед за выступлением артиста в Риге. Все собранные деньги будут направлены в благотворительный фонд.