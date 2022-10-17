«Люди ведут себя по-разному, но я доверился специалистам и людям, которые были в похожих ситуациях», – говорит Маури Дорбек, который потерял любимую в начале этого года, объясняя, почему детей до последнего держали рядом с матерью.
Последние месяцы жизни красавицы-ведущей Кристи Оясаар: дети до последнего были рядом
6 января этого года в возрасте 38 лет умерла талантливая телеведущая, редактор и дизайнер моды Кристи Оясаар. Этой осенью вышла книга Маури Дорбека, спутника жизни Кристи, пишет Elu24. На страницах новой книги он изложил свою боль.
«Как будто кто-то взял меня за плечи и направил к компьютеру. Я не видел, что пишу, потому что глаза были полны слез», – признался Маури в программе «Утро с Ану» на телеканале ETV.
Примерно за полтора года до постановки диагноза Кристи прошла обследование, в том числе сканирование легких. На тот момент все показатели были в норме. Маури говорит, что этот факт привел ее в замешательство, когда через полтора года после обследования у Кристи диагностировали рак легких первой стадии.
«Утром Кристи обратилась в отделение неотложной помощи, потому что у нее болела грудь. Она попыталась взять на руки своего малыша и почувствовала острую боль. В то время я был в Испании. Я подумал: что за черт, она сломала несколько ребер», – говорит Маури, описывая день, когда вся их жизнь изменилась.
В больнице Кристи прошла различные тесты, и только после второго или третьего обследования было заподозрено наличие злокачественной опухоли. «Изучая результаты тестов и воспользовавшись своими связями, я уже издалека понял, что происходит что-то серьезное. Все изменилось. Как только я вышел из самолета, было принято решение уволиться с работы. В моей жизни все встало на паузу», – вспоминает Маури.
Кристи и Маури сказали, что болезнь неизлечима, а это означало, что ей осталось жить всего шесть месяцев. «По факту это было восемь месяцев. Я не знаю, как оценить последние два месяца, хорошо ли мы справлялись сами или... Два месяца – это очень долго», – Маури обрывками фраз вспоминает последние месяцы Кристи, которые сложно назвать жизнью.
Маури признается, что он тоже несколько раз уставал на этом трудном пути. «Думаю, мой траур начался не тогда, когда умерла Кристи. Я не знаю, когда. В октябре мне сказали, что ничего нельзя сделать. Медицинский консилиум установил, что лечить уже бесполезно», – говорит он. Кристи умерла 6 января этого года.
«Кристи оставила меня, держа за руку. Восемнадцать лет, которые мы провели вместе, были чудесными рядом с таким человеком. Дорогая, мы любим и скучаем по тебе! Покойся с миром!» – написал в этот день Маури у себя в социальных сетях. У Кристи и Маури трое детей. На момент смерти матери старшему было 15 лет, младшему – 4 года. По мере прогрессирования болезни дети до последнего были рядом, чтобы они могли наблюдать за ее изменениями и видеть, как медленно гаснет факел ее жизни.
«Это не мое решение. Люди ведут себя в таких ситуациях по-разному, но я доверился профессионалам и людям, которые были в похожих ситуациях. Мы держали детей рядом, они знали, что мама больна. Это помогло им лучше справиться с потерей», – объясняет Маури. Сам Маури был рядом с Кристи до ее последнего вздоха.
«Я рад. Это было трудно. Отчасти я хотел, чтобы она избавилась от боли. Это была уже не жизнь. С другой стороны, было очень тяжело смотреть, как она уходит. Я благодарен ей за то, что она была рядом с нами».