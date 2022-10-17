Последние месяцы жизни красавицы-ведущей Кристи Оясаар: дети до последнего были рядом

Кристи и Маури сказали, что болезнь неизлечима, а это означало, что ей осталось жить всего шесть месяцев. «По факту это было восемь месяцев. Я не знаю, как оценить последние два месяца, хорошо ли мы справлялись сами или... Два месяца – это очень долго», – Маури обрывками фраз вспоминает последние месяцы Кристи, которые сложно назвать жизнью.

Маури признается, что он тоже несколько раз уставал на этом трудном пути. «Думаю, мой траур начался не тогда, когда умерла Кристи. Я не знаю, когда. В октябре мне сказали, что ничего нельзя сделать. Медицинский консилиум установил, что лечить уже бесполезно», – говорит он. Кристи умерла 6 января этого года.

«Кристи оставила меня, держа за руку. Восемнадцать лет, которые мы провели вместе, были чудесными рядом с таким человеком. Дорогая, мы любим и скучаем по тебе! Покойся с миром!» – написал в этот день Маури у себя в социальных сетях. У Кристи и Маури трое детей. На момент смерти матери старшему было 15 лет, младшему – 4 года. По мере прогрессирования болезни дети до последнего были рядом, чтобы они могли наблюдать за ее изменениями и видеть, как медленно гаснет факел ее жизни.

«Это не мое решение. Люди ведут себя в таких ситуациях по-разному, но я доверился профессионалам и людям, которые были в похожих ситуациях. Мы держали детей рядом, они знали, что мама больна. Это помогло им лучше справиться с потерей», – объясняет Маури. Сам Маури был рядом с Кристи до ее последнего вздоха.