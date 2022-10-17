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«Я был бедным белым отребьем»: Эминему исполнилось 50 лет!

Limon.ee
«Я был бедным белым отребьем»: Эминему исполнилось 50 лет!
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Рэпер Eminem.
Рэпер Eminem. Фото: Evan Agostini

Одному из самых успешных американских артистов Эминему – 50 лет. Почти половину своей жизни Маршалл Мэтерс остается самым известным белым рэп-исполнителем на планете – и совсем недавно, в марте 2022 года, он установил рекорд по числу золотых и платиновых синглов, а также оказался одним из семи музыкантов в истории, альбомы которых трижды или более раз удостаивались бриллиантового статуса.

Каждый, кто слушал лишь самые известные композиции Эминема знает, что детство у Маршалла Брюса Мэтерса III было тяжелым. Ни одна биография не пересказывала прошлое Эминема подробнее и эмоциональнее, чем его песни, – в дискографии хип-хоп-артиста можно найти красочные и детальные описания каждого из многочисленных болезненных эпизодов его юности. Маршалл Брюс Мэтерс III происходит из семьи с долгой историей абьюза – еще бабушка страдала от тирании своей матери, передавая ее по наследству. Отец самого Маршалла ушел из семьи, когда тот был младенцем, – он рос с матерью Деборой, родившей его в 18-летнем возрасте.

Благодаря своему увлечению хип-хопом Маршалл выбрался из тьмы и отмечает свой юбилей!

Поздравляем, Эминем!

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