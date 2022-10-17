Самая известная эстонская дрэг-квин Вилита: «В какой-то момент обязательно выяснится, кто прячется за костюмом и макияжем»

31-летняя Вилита, удивившая публику в телешоу Ma näen su häält («Я вижу твой голос» – прим.ред.), – профессиональная дрэг-квин, чьи выступления всегда собирают аншлаги. Травести-дивы в своих шоу исполняют песни известных поп-исполнителей, просто открывая рот, из-за чего может показаться, что они не умеют петь сами. Однако Вилита поразила поклонников прекрасным голосом.