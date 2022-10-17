Трансвестит Вилита стала самым большим сюрпризом телешоу Ma näen su häält, очаровав зрителей своими певческими способностями, пишет Elu24. «Большинство дрэг-квин умеют петь, но это не так важно, нужно иметь чувство ритма», – объясняет Вилита.
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Самая известная эстонская дрэг-квин Вилита: «В какой-то момент обязательно выяснится, кто прячется за костюмом и макияжем»
Самая известная эстонская дрэг-квин Вилита: «В какой-то момент обязательно выяснится, кто прячется за костюмом и макияжем»
31-летняя Вилита, удивившая публику в телешоу Ma näen su häält («Я вижу твой голос» – прим.ред.), – профессиональная дрэг-квин, чьи выступления всегда собирают аншлаги. Травести-дивы в своих шоу исполняют песни известных поп-исполнителей, просто открывая рот, из-за чего может показаться, что они не умеют петь сами. Однако Вилита поразила поклонников прекрасным голосом.