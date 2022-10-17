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Розовые волосы, прозрачный лиф и колготки в сетку: Мадонна появилась на Дне рождения дочери в супер экстравагантном виде

Limon.ee
Розовые волосы, прозрачный лиф и колготки в сетку: Мадонна появилась на Дне рождения дочери в супер экстравагантном виде
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Мадонна.
Мадонна. Фото: AL BELLO

Накануне старшей дочери Мадонны, Лурдес Марии, исполнилось 26 лет. По этому случаю певица поделилась с поклонниками серией семейных снимков и публично поздравила дочь с Днем рождения, посвятив имениннице трогательное поздравление.

Мадонна опубликовала архивные кадры со своей дочерью и адресовала ей теплые слова. «С днем рождения, Лурдес Мария! Я так горжусь женщиной, артистом, человеком, которым ты стала! Никогда не забывай, кто ты, маленькая звездочка, сияющая ярче всех звезд на небе», — написала певица.

Отмечали День рождения тоже с размахом! На празднике певице появилась в ярком образе, притягивающем внимание

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