Накануне старшей дочери Мадонны, Лурдес Марии, исполнилось 26 лет. По этому случаю певица поделилась с поклонниками серией семейных снимков и публично поздравила дочь с Днем рождения, посвятив имениннице трогательное поздравление.
Розовые волосы, прозрачный лиф и колготки в сетку: Мадонна появилась на Дне рождения дочери в супер экстравагантном виде
Розовые волосы, прозрачный лиф и колготки в сетку: Мадонна появилась на Дне рождения дочери в супер экстравагантном виде
Мадонна опубликовала архивные кадры со своей дочерью и адресовала ей теплые слова. «С днем рождения, Лурдес Мария! Я так горжусь женщиной, артистом, человеком, которым ты стала! Никогда не забывай, кто ты, маленькая звездочка, сияющая ярче всех звезд на небе», — написала певица.
Отмечали День рождения тоже с размахом! На празднике певице появилась в ярком образе, притягивающем внимание