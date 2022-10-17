Розовые волосы, прозрачный лиф и колготки в сетку: Мадонна появилась на Дне рождения дочери в супер экстравагантном виде

Мадонна опубликовала архивные кадры со своей дочерью и адресовала ей теплые слова. «С днем рождения, Лурдес Мария! Я так горжусь женщиной, артистом, человеком, которым ты стала! Никогда не забывай, кто ты, маленькая звездочка, сияющая ярче всех звезд на небе», — написала певица.