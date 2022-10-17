МИНУТЫ В АДУ ⟩ Люди думали, что это конец. Небывалая гроза со штормом обрушилась на Эстонию

В воскресенье вечером, незадолго до полуночи, Национальная служба погоды объявила штормовое предупреждение первого уровня по всей Эстонии.

Однако сильнее всего от урагана пострадал Ляэнемаа, где повалились деревья и слетели крыши домов.

«Порывы ветра нанесли большой ущерб во многих местах за короткое время», – пишет синоптик Кайро Кийтсак в Facebook, делясь некоторыми фотографиями очевидцев.

«Это было как минута в аду! Очень-очень страшно! Именно столько это продолжалось», – пишет в комментариях один из жителей Хаапсалу. «Господи, как будто здесь убивали вампиров», – добавил другой.

Харьюмаа тоже оказался в эпицентре бури. «Около 4:30 утра снова раздался громкий шум. Очень сильный дождь и ветер. Началось внезапно – бешеный ветер (было ощущение, что это вихрь) и дождь. Это длилось где-то около получаса, потом немного поутихло», – описывает один. «В Таллинне резко началось… вдруг всё загудело. Я еще подумал: ничего себе», – написал другой житель Таллинна.

На странице эстонского астролога Ольги Потемкиной тоже появился пост о грозе. «Шквал, грохот, град, гаснет свет. Шуганулась поначалу», – написала Ольга около полуночи.

Ее пост не остался незамеченным. Люди писали в комментариях, что тоже сильно испугались и никогда не видели такого урагана. «У меня выбило решетку вытяжки на кухне. Давно такого ахтунга не было», – написали в комментариях к публикации. «Самое ужасное в том, что я просмотрела пост одного друга, очень не глупого, из Италии. Про встречу европейских Лидеров. И, у каждого был жест ( масонский, или нет). И тут... Я выглянула в окно... Не атомный ли взрыв? Грохот, совершенно не похожий на грозу. И дождь, как во времена Ноя. Стеной. Шквалом. Через запечатанные окна... Хорошо, что я ещё не уснула. Через запечатанные окна вода лилась!!!» – также написали в комментариях.

Также нам написала Алина, которая прошлой ночью работала в увеселительном заведении Таллинна. «У нас стеклянные двери, мы с коллегой держали их, чтобы они не вылетели и не разбились», – написала Алина.

По состоянию на восемь часов утра понедельника без электричества оставались 3428 домохозяйств, большинство из них в Харьюмаа. Карту аварийных отключений смотрите ЗДЕСЬ.