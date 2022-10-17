Пн, 17.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

МИНУТЫ В АДУ ⟩ Люди думали, что это конец. Небывалая гроза со штормом обрушилась на Эстонию

Limon.ee
Люди думали, что это конец. Небывалая гроза со штормом обрушилась на Эстонию
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 1
Последствия шторма.
Последствия шторма. Фото: Скриншот.

В воскресенье вечером по Ляэнемаа и Северной Эстонии пронесся сильный ветер, который повалил деревья, сорвал крыши и оставил тысячи людей без электричества, пишет Elu24.

В воскресенье вечером, незадолго до полуночи, Национальная служба погоды объявила штормовое предупреждение первого уровня по всей Эстонии.

Однако сильнее всего от урагана пострадал Ляэнемаа, где повалились деревья и слетели крыши домов.

«Порывы ветра нанесли большой ущерб во многих местах за короткое время», – пишет синоптик Кайро Кийтсак в Facebook, делясь некоторыми фотографиями очевидцев.

«Это было как минута в аду! Очень-очень страшно! Именно столько это продолжалось», – пишет в комментариях один из жителей Хаапсалу. «Господи, как будто здесь убивали вампиров», – добавил другой.

Харьюмаа тоже оказался в эпицентре бури. «Около 4:30 утра снова раздался громкий шум. Очень сильный дождь и ветер. Началось внезапно – бешеный ветер (было ощущение, что это вихрь) и дождь. Это длилось где-то около получаса, потом немного поутихло», – описывает один. «В Таллинне резко началось… вдруг всё загудело. Я еще подумал: ничего себе», – написал другой житель Таллинна.

На странице эстонского астролога Ольги Потемкиной тоже появился пост о грозе. «Шквал, грохот, град, гаснет свет. Шуганулась поначалу», – написала Ольга около полуночи.

Ее пост не остался незамеченным. Люди писали в комментариях, что тоже сильно испугались и никогда не видели такого урагана. «У меня выбило решетку вытяжки на кухне. Давно такого ахтунга не было», – написали в комментариях к публикации. «Самое ужасное в том, что я просмотрела пост одного друга, очень не глупого, из Италии. Про встречу европейских Лидеров. И, у каждого был жест ( масонский, или нет). И тут... Я выглянула в окно... Не атомный ли взрыв? Грохот, совершенно не похожий на грозу. И дождь, как во времена Ноя. Стеной. Шквалом. Через запечатанные окна... Хорошо, что я ещё не уснула. Через запечатанные окна вода лилась!!!» – также написали в комментариях.

Также нам написала Алина, которая прошлой ночью работала в увеселительном заведении Таллинна. «У нас стеклянные двери, мы с коллегой держали их, чтобы они не вылетели и не разбились», – написала Алина. 

По состоянию на восемь часов утра понедельника без электричества оставались 3428 домохозяйств, большинство из них в Харьюмаа. Карту аварийных отключений смотрите ЗДЕСЬ.

По состоянию на утро понедельника в спасательную службу поступил 71 звонок, большинство из них связано с падением деревьев на дорогу.

Ключевые слова
Наверх