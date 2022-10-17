Роза Сябитова недавно стала бабушкой – ее дочь Ксения летом родила девочку, которую назвали Мирой. Телеведущая в разговоре с журналистами призналась, что стала сочувствовать молодежи – растить ребенка- дорогое удовольствие. Даже если и мама и бабушка придерживаются принципа разумной экономии, пишет Рамблер.
«Понтов нам не надо!»: Сябитова рассказала о тратах на внучку и покупке памперсов на 3000 евро
«Когда появляется первый ребенок, первая внучка, конечно, на эмоциях ты хватаешь с полок магазинов все, что тебе кажется нужным. Мы постарались этого избежать. Я веду счет деньгам и рада, что у меня Ксюша такая же. У нас есть хозяйственная книга, в которую мы записываем все наши покупки. Мы не тратим больше, чем зарабатываем. К тому же, мы стараемся минимизировать расходы», - рассказала Роза.
Так, к примеру, они с Ксенией с удовольствием берут для девочки вещи у подруг дочери.
Единственные траты, которые никак нельзя минимизировать – это покупки памперсов. По словам Сябитовой, на эту необходимую составляющую ушло целое состояние – до 3 000 евро.
Телесваха пожаловалась, что детская одежда очень дорого стоит. Поэтому было принято решение не гнаться за брендами, а покупать малышке простые, но качественные вещи.
«Мы сразу решили: понтов нам не надо. Иногда в социальных сетях смотрю блогеров, которые рассказывают, что купили своему малышу футболочку за 15-20 тысяч. И не понимаю: «Зачем?» Эти траты бессмысленны! Ребенку же все равно: в тренде он или нет. Главное, чтобы было тепло, сухо и комфортно. Моя Ксенька это понимает», - заявила звездная бабушка.