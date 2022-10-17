«Понтов нам не надо!»: Сябитова рассказала о тратах на внучку и покупке памперсов на 3000 евро

«Когда появляется первый ребенок, первая внучка, конечно, на эмоциях ты хватаешь с полок магазинов все, что тебе кажется нужным. Мы постарались этого избежать. Я веду счет деньгам и рада, что у меня Ксюша такая же. У нас есть хозяйственная книга, в которую мы записываем все наши покупки. Мы не тратим больше, чем зарабатываем. К тому же, мы стараемся минимизировать расходы», - рассказала Роза.