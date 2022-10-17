ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Кая Каллас все видела: после танцевального дебюта Юри Ратас получил неожиданное сообщение от премьер-министра

Юри Ратаса, который вышел на сцену предпоследним, можно было увидеть отрабатывающим свои танцевальные движения в холле Дома TV3 на протяжении всего прямого эфира. «Я хотел отточить все движения танца до последней минуты, но здесь, конечно, есть риск: либо ты перегоришь, думая об этом, либо получится так как надо», – говорит Юри о нюансах чрезмерной практики. «На этой неделе этих танцевальных репетиций было больше, чем дней недели».