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ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Кая Каллас все видела: после танцевального дебюта Юри Ратас получил неожиданное сообщение от премьер-министра

Кристийна Рейманд Константин Седнев
Кая Каллас все видела: после танцевального дебюта Юри Ратас получил неожиданное сообщение от премьер-министра
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Фото: Konstantin Sednev

Во второй программе «Танцев со звездами» Юри Ратас и Кристина Тармет танцевали самбу. Спикер Рийгикогу сообщил, что после дебютного выхода на паркет среди прочих коллег и политиков удачи ему пожелала и премьер-министр Кайя Каллас. «Она вдруг сделала мне комплимент по поводу танца, и сказала, что это было красиво», – вспоминает Ратас текстовое сообщение от Каллас.

Юри Ратас и его тренер и партнерша по танцам Кристина Тармет набрали 22 балла от судей и вместе с баллами прошлой недели возглавляют судейскую таблицу лидеров.

Юри Ратаса, который вышел на сцену предпоследним, можно было увидеть отрабатывающим свои танцевальные движения в холле Дома TV3 на протяжении всего прямого эфира. «Я хотел отточить все движения танца до последней минуты, но здесь, конечно, есть риск: либо ты перегоришь, думая об этом, либо получится так как надо», – говорит Юри о нюансах чрезмерной практики. «На этой неделе этих танцевальных репетиций было больше, чем дней недели».

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