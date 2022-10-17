Во второй программе «Танцев со звездами» Юри Ратас и Кристина Тармет танцевали самбу. Спикер Рийгикогу сообщил, что после дебютного выхода на паркет среди прочих коллег и политиков удачи ему пожелала и премьер-министр Кайя Каллас. «Она вдруг сделала мне комплимент по поводу танца, и сказала, что это было красиво», – вспоминает Ратас текстовое сообщение от Каллас.
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ВИДЕОИНТЕРВЬЮ ⟩ Кая Каллас все видела: после танцевального дебюта Юри Ратас получил неожиданное сообщение от премьер-министра
Кая Каллас все видела: после танцевального дебюта Юри Ратас получил неожиданное сообщение от премьер-министра
Юри Ратас и его тренер и партнерша по танцам Кристина Тармет набрали 22 балла от судей и вместе с баллами прошлой недели возглавляют судейскую таблицу лидеров.
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