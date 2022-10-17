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Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в доме

Limon.ee
Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в доме
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Что нужно сделать 17 октября и как привлечь удачу. 

Ранее считалось, что с этого дня начинаются зимние холода. Это благоприятный день, чтобы перебрать, почистить и проветрить зимнюю одежду и обувь, пишет Главред.

Верили, что зима будет счастливой и в достатке, если убрать в доме и навести порядок в шкафу. Также нужно было проверить все продуктовые запасы.

Что нельзя делать 17 октября

  • Нельзя женщинам разговаривать с незнакомцами. Можно навлечь порчу и сглаз.
  • Нельзя 17 октября ходить в лес.
  • Нельзя 17 октября играть свадьбу и венчаться. Верили, что в семье будут одни ссоры, скандалы и недопонимания.
  • Нельзя 17 октября поддаваться на чужие уговоры, вы можете стать жертвой обмана.
  • Нельзя 17 октября много работать.
  • Нельзя 17 октября разговаривать о болезнях, неудачах и потерях.
  • Нельзя 17 октября употреблять алкогольные напитки.
  • Нельзя 17 октября снимать нательный крест. Можно потерять всю защиту.

Приметы на 17 октября

  • Если вечером небо стало красного цвета, то ждать ветреной погоды.
  • Если выпал первый снег, через 40 дней наступит настоящая зима.
  • Если птицы нахохлились, то будет ненастная погода.
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