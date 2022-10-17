Приметы на 17 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год был достаток в доме

Что нужно сделать 17 октября и как привлечь удачу.
Ранее считалось, что с этого дня начинаются зимние холода. Это благоприятный день, чтобы перебрать, почистить и проветрить зимнюю одежду и обувь, пишет Главред.
Что нужно сделать 17 октября и как привлечь удачу.
Ранее считалось, что с этого дня начинаются зимние холода. Это благоприятный день, чтобы перебрать, почистить и проветрить зимнюю одежду и обувь, пишет Главред.
Верили, что зима будет счастливой и в достатке, если убрать в доме и навести порядок в шкафу. Также нужно было проверить все продуктовые запасы.