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Преображение после рецидива рака: Лайма Вайкуле в платке и кепке вышла на сцену

Limon.ee
Преображение после рецидива рака: Лайма Вайкуле в платке и кепке вышла на сцену
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Лайма Вайкуле.
Лайма Вайкуле. Фото: Shutterstock

68-летняя Лайма Вайкуле дала концерт. Певица появилась перед поклонниками в неожиданном образе, пишет thevoicemag.ru.

Исполнительница хита «Вернисаж» заставила фанатов сильно переживать. Много лет назад она победила рак, но сейчас болезнь вернулось. У Лаймы случился рецидив онкологического заболевания.

Артистка предпочитает скрывать происходящее с ней от поклонников. Недавно она вернулась к выступлениям, которые дают ей силу и дарят положительные эмоции.

Сегодня Лайма обнародовала видео с концерта. Она предстала в расслабленном образе. Певица надела топ и свободные брюки с цветочным принтом. На голове у нее был платок, поверх которого она надела кепку. Поп-звезда исполнила свой хит «На улице Пикадилли». При этом она сидела на сцене. «Минута счастья в это ужасное время», — сообщила Вайкуле. 

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