Преображение после рецидива рака: Лайма Вайкуле в платке и кепке вышла на сцену

Артистка предпочитает скрывать происходящее с ней от поклонников. Недавно она вернулась к выступлениям, которые дают ей силу и дарят положительные эмоции.

Сегодня Лайма обнародовала видео с концерта. Она предстала в расслабленном образе. Певица надела топ и свободные брюки с цветочным принтом. На голове у нее был платок, поверх которого она надела кепку. Поп-звезда исполнила свой хит «На улице Пикадилли». При этом она сидела на сцене. «Минута счастья в это ужасное время», — сообщила Вайкуле.