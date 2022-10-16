Семь народных примет, которые предупреждают об опасности и предвещают что-то плохое

Почему нельзя стричь волосы самому себе?

Некоторые люди иногда пренебрегают услугами парикмахеров и красят волосы в домашних условиях. Это неправильно и даже опасно по нескольким причинам, начиная с неверно подобранного оттенка волос и заканчивая неожиданной аллергией на краску. Но кто-то идёт ещё дальше и стрижёт себя сам. Но знали ли вы, что делать этого категорически нельзя? В древности верили, что самому себе стричь волосы — значит сокращать продолжительность собственной жизни.

К чему воет собака и каркает ворона?

[Если ворона начала каркать около вашего дома, по примете, может накликать беду. Фото © Unsplash]

Если ворона начала каркать около вашего дома, по примете, может накликать беду. Фото © Unsplash

Помимо нелюбви людей к чёрным кошкам, перебегающим дорогу, есть несколько примет, связанных и с другими живыми организмами. Например, с воронами. Эти птицы считаются прислужниками тёмных магов и колдунов, ассоциируются с чем-то мистическим и потусторонним. Поэтому, если ворона начала каркать около вашего дома, следует Каркушу немедленно прогнать, иначе накликает на вас беду и болезни. Ещё наши предки считали, что услышать внезапно протяжный собачий вой — тоже к несчастью. Согласно народной примете, кто-то из близких родственников или друзей начнёт испытывать вскоре серьёзные проблемы со здоровьем.

Почему нельзя убираться в день отъезда?