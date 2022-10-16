Бесстрашные женщины-лидеры, противостоящие Владимиру Путину: Кая Каллас включена в почетный список американского издания

«Приятно видеть большое количество мужественных женщин, возглавляющих протесты против жестокого теократического режима Ирана. Примечательно также, что недавно ставшую лауреатом Нобелевской премии мира организацию в Украине возглавляют молодые женщины. Менее заметно, но не менее важно, что по всей Европе именно женщины пересекают политические и географические границы, требуя прекратить жестокую агрессию России», – пишет New York Post.

Вот пять имен, которые американцы должны знать, считает американское издание. Помимо Каи Каллас, в список вошли министр иностранных дел Германии Анналена Баербок, премьер-министр Финляндии Санна Марин, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Молдовы Майя Санду.

О премьер-министре Калласе газета New York Post пишет, что Каллас не нуждалась в обучении по вопросам российской угрозы. 19 февраля, за пять дней до начала войны, Каллас объяснил, как Путин ведет свои игры: «Он требует то, что никогда не принадлежало ему».

New York Post пишет, что мать Каллас в возрасте шести лет была депортирована советскими властями в Сибирь. «Сегодня Эстония при Кае Каллас является крупнейшим донором военной помощи Украине на душу населения», – пишет New York Post.

Каллас поблагодарила New York Post за признание в Instagram. «Для меня было большой честью найти себя в этом списке New York Post», – написала премьер-министр.