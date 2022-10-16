Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной

Российский телеведущий Александр Гуревич, который много лет вел в России популярную передачу «Сто к одному», отказался работать на телевидении РФ.

Телеведущий не пошел на сделку с совестью и осудил военное и жестокое нападение России на Украину.

По словам телеведущего Гуревича, он не горит желанием вести развлекательное шоу и готов понять тех, кто не хочет принимать в нем участие. «Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — высказался 57-летний мужчина, которого цитируют российские СМИ.