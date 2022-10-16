Вс, 16.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной

Limon.ee
Российский телеведущий бросил работу из-за несогласия с войной
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Нет войне в Украине. Иллюстративное фото
Нет войне в Украине. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Он не пошел на сделку с совестью и отказался работать на российском ТВ, сообщает glavred.info.

Российский телеведущий Александр Гуревич, который много лет вел в России популярную передачу «Сто к одному», отказался работать на телевидении РФ.

Телеведущий не пошел на сделку с совестью и осудил военное и жестокое нападение России на Украину.

По словам телеведущего Гуревича, он не горит желанием вести развлекательное шоу и готов понять тех, кто не хочет принимать в нем участие. «Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — высказался 57-летний мужчина, которого цитируют российские СМИ.

Программа «Сто к одному» выходит на канале «Россия 1» с 1998 года. И Гуревич являлся бессменным ведущим телешоу на протяжении всего времени.

Ключевые слова
Наверх